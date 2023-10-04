Отставка спикера Палаты представителей США: почему так произошло и что это значит для Украины

Третий по значимости чиновник Соединенных Штатов отправлен в отставку. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти уволен большинством в 216 голосов как республиканцев, так и демократов. События разворачивались стремительно: после субботнего голосования, позволившего продлить финансирование правительства на 45 дней, недовольные спикером нашлись в обеих партиях.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в Вашингтоне Ольги Кошеленко.

Впервые в истории США спикера Палаты представителей отправили в отставку

После голосования заседание было закрыто до следующего вторника. До этого будут продолжаться консультации по новому спикеру. Рассмотрение вопроса о финансировании Украины поставлено на паузу. Но президент Джо Байден уверяет партнеров, что оно не будет прерван.

"Впервые в истории Соединенных Штатов спикер палаты представителей отправлен в отставку. Кевин Маккарти поплатился креслом за то, что в субботу провел через голосование временный бюджет и помог избежать шатдауна - полной остановки финансирования госучреждений. Для этого ему пришлось договориться с политическими оппонентами - демократами. Часть республиканцев восприняла это как предательство и отомстила отставкой. А демократы не стали спасать спикера", - говорит Ольга Кошеленко.

Почему демократы проголосовали за отставку Маккарти

216 голосов против Маккарти. Из них только 8 принадлежат его однопартийцам. Остальные дали демократы. Попытка договориться одновременно с различными политическими лагерями оказалась для него роковой. В свое время на должность спикера Маккарти избрали только с 15 попытки - группа трампистов в партии отказывалась поддерживать его кандидатуру, пока не получила четкие гарантии о сотрудничестве. Президент Джо Байден уверяет - у них с Маккарти тоже были договоренности по принятию бюджета, которые он не сдержал. В частности, спикер якобы пообещал Байдену, что проведет отдельное голосование по финансированию для Украины.

Эксспикер Палаты представителей Кевин Маккарти

"Никто не доверяет Маккарти. А почему бы мы должны были? Он нарушал свои обязательства снова и снова. И это касается не только соглашения с президентом. Дело не только в финансировании Украины, о котором, очевидно, тоже было договорено. Это касается также восстания 6 января. Кевин Маккарти тогда стоял на трибуне палаты представителей и говорил одно, а потом поговорил с Дональдом Трампом и здесь же поступил совсем по-другому", - говорит конгрессвумен от Демократической партии Прамила Джайапал.

Как это прокомментировал Маккарти

Большинство республиканцев, не голосовавших за отставку спикера, озадачены. Поздним вечером они провели собрание, чтобы разработать план на будущее. Нужна кандидатура нового спикера. И согласовывать ее придется одновременно и с радикальным крылом партии, близким экс-президенту Трампа, и с умеренной частью. Маккарти баллотироваться снова отказался. После отставки в его словах оскорбление: виновным в создании кризиса он считает не себя, а институцию.

"Я не жалею, что вел переговоры. Наша власть сконструирована таким образом, что нужно искать компромисс. Я не жалею о своих усилиях создавать коалиции и находить решения. К сожалению, 4% нашего состава могут объединиться с демократами и диктовать, кто будет спикером. Я не считаю, что это хорошее правило для института. Но, оказалось, я такой один", - говорит бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Прекратят ли США оказывать Украине военную помощь?

Пока будет продолжаться спикериада, надеяться на другие решения от Конгресса не следует. Так что когда законодатели вернутся к рассмотрению украинского финансирования, неизвестно. Президент Джо Байден во вторник провел телефонные переговоры с союзниками Соединенных Штатов и Украины и заверил, что помощь Киеву с американской стороны не будет прервана.

"Президент еще раз подтвердил твердые обязательства Соединенных Штатов поддерживать Украину в то время, как она защищается, столько, сколько потребуется. Как и все другие участвовавшие в звонке лидеры. Лидеры обсудили усилия по предоставлению Украине боеприпасов, а также оружия, которая им нужна, чтобы защитить свою территорию, а также усиление противовоздушной обороны, в то время как они готовятся к увеличению количества атак на критическую инфраструктуру сейчас и в грядущие зимние месяцы", — сказал советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Джон Кирби / Фото: Associated Press

Кирби выразил уверенность, что Палата представителей проголосует за помощь Украине. Мол, большинство в обеих партиях поддерживают эту идею. Но ультраправое крыло трампистов против. И это расхождение было одним из главных, которое в конечном итоге привело к отставки спикера и кризиса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Спикер Палаты представителей США в отставке! Байден заверил – помощь Украине будет продолжаться Напомним, спикера нижней палаты Конгресса США Кевина Маккарти отстранена от должности. За его отставку проголосовали 216 человек, против 210. Такой случай, когда члены Палаты представителей проголосовали за отставку спикера, произошел впервые в истории Соединенных Штатов.

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