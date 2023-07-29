Отставка Ткаченко, суд над Аристовым и задержание Пономарева: что известно о громких скандалах в Раде

На этой неделе Верховную Раду потрясли скандалы, связанные с депутатом-отдыхающим Юрием Аристовым, отставкой министра культуры и Александра Ткаченко и задержания предателя от ОПЗЖ Александра Пономарева.

О самых громких событиях в стенах парламента рассказал корреспондент ТСН Александр Романюк.

В Верховной Раде сейчас уже минимальная цифра депутатов – на рубеже 402. По словам политолога Владимира Фесенко, цифра продолжает вплотную приближаться к 400. Причины тому – разные. После полномасштабного вторжения ряды народных избранников стали редеть. Почти два десятка нардепов лишились кресел из-за пророссийской позиции. Некоторые – пошли на фронт, кто-то – на правительственные должности. Часть – сами написали заявления о составлении мандата. И за этим процессом украинцы наблюдают чаще всего в публикациях самих депутатов. Ведь заседания парламента с начала войны закрыты для прессы.

Отставка Аристова

За – 320 голосов. На этой неделе Верховная Рада лишила полномочий нардепа Юрия Аристова. Причина – Мальдивский вояж представителя "Слуги народа". Журналисты выяснили, что заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки после заграничной командировки отправился в роскошную 5-звездочную гостиницу на частном острове. После того, как история получила огласку – в "Слуге народа" инициировали немедленную приостановку членства Аристова во фракции.

Печерский районный суд Киева уже избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему народному депутату Юрию Аристову. Аристов должен носить электронный браслет, сдать документы и прибывать по вызову по требованию судьи и прокурора.

Заявление о составлении мандата Аристов написал сам, подтвердил спикер ВР Руслан Стефанчук. В тот же день ГБР и СБУ провели обыски в Аристове и обнаружили доказательства – печать в его паспорте о пребывании на территории Мальдивской Республики. В ГБР говорят, сначала депутат выехал в Польшу в командировку, а затем дистанционно открыл больничный. При этом состояние здоровья нардепа – никто не проверял. Поэтому Аристов получил подозрение по делу за подделку служебных документов.

Для других народных избранников иностранные вояжи могут еще больше усложниться. Президент Зеленский заявил, что любой выезд украинских чиновников за границу будет производиться исключительно по решению Совета национальной безопасности и обороны.

По мнению политолога, контроль за этим будет гораздо жестче и как можно меньше людей смогут туда ездить.

Вслед за Аристовым "Слуга народа" может не досчитаться еще одного члена. Заявление о составлении мандата написал нардеп Игорь Кривошеев. Он заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского, однако не согласен с кадровой политикой партии и деятельностью отдельных ее членов. И для того чтобы привлечь к этому вопросу внимание хочет составить мандат.

"Хочу сказать, что я никуда не перебегаю, я не просился ни в одну политсилу. Я просто складываю мандат", — прокомментировал Кривошеев.

Задержание Пономарева

Без мандата может оказаться еще один нардеп – представитель запрещенной в Украине ОПЗЖ – Александр Пономарев. Его подозревают в госизмене. Во время депутатства нардеп бывал на оккупированных территориях. А в его смартфоне нашли переписку из ФСБ. И это в то время, когда Пономарев был членом оборонного комитета Верховной Рады. Его участники имеют доступ к секретной информации. И хотя для представителей экс-ОПЗЖ делали ограничения – парламентарий все равно мог предоставить россиянам информацию о деятельности Совета во время войны, говорится в сюжете ТСН.

С другой стороны, открыть дело против Пономарева силовики могли бы раньше, считает политолог Владимир Фесенко. Как и в отношении двух бывших нардепов – Вадима Рабиновича и Евгения Мураева, которым на этой неделе также объявили подозрения. Правда, оба сейчас находятся за пределами Украины.

Отставка Ткаченко

Отставка министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко – еще один кадровый вопрос, который на этой неделе активно обсуждали в Раде и которому так же предшествовал скандал.

Так, на прошлой неделе в соцсетях активно критиковали расходы местных бюджетов на ремонт дорог, скверов, строительство стадионов. Дальше уже досталось и культурной сфере. Потому что парламент одобрил полмиллиарда гривен на достройку второй очереди музея Голодомора, за деньги спонсоров серп и молот на "Родине-Мать" должны заменить трезубцем. Под шквал критики попало и выделение Минкультом сотни миллионов гривен на кино и сериалы. Эти деньги в соцсетях потребовали использовать на фронтовые нужды, хотя в парламенте объясняли – Украина просто не может этого сделать.

"Это деньги выделены как макрофинансовая помощь и они не могут быть использованы на военные нужды. Использование на культуру мы согласовывали с нашими международными партнерами", — объяснил председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Александр Ткаченко сам написал заявление об увольнении. Объяснил это – волной недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Параллельно Владимир Зеленский также призвал правительство сменить министра культуры. Профильный парламентский комитет отставки Ткаченко не поддержал. Но в сессионном зале его с должности сняли.

Политолог Фесенко уверен, что, несмотря на возмущение, государство и депутаты не должны уменьшать расходы на культуру и информполитику. Ведь Россия тратит на информационное и культурное наступление колоссальные суммы и Украина точно не должна проигрывать ей и в этой сфере.

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