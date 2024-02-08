Отставка Валерия Залужного: все о пути "железного генерала"

Он стоял во главе армии, успехами которой увлекаются во всем мире.

Западные СМИ назвали его "железным генералом" — он мужественный, сдержанный, дальновидный и мудрый, избегает публичности и занимается своей непосредственной работой.

Именно под его руководством украинские воины смогли отстоять Киев, Чернигов, Сумы и другие города, на которые покушался враг.

Он стоял во главе армии, успехами которой увлекаются во всем мире.

Новости о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не так давно всколыхнули Украину. И вот слухи достигли апогея — в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ТСН.ua собрал все, что известно о пути Валерия Залужного и его заслугах.

Детская мечта, ставшая реальностью

Валерий Залужный родился в Новограде-Волынском (сейчас — Звягель) на Житомирщине. Это представитель украинских высших офицеров, уже не проходивших военные учебные заведения Советской армии. Как рассказывал сам генерал, задумываться о военном будущем он начал с раннего возраста.

Валерий Залужный / Фото: Фото из социальных сетей

В 1990-х Валерий Залужный учился в Одесском высшем объединенном командном училище и служил в ВСУ на разных должностях – от командира взвода до командира батальона.

Валерий Залужный / Фото: Фото из социальных сетей

Позже являлся начальником штаба 24-й бригады, а в 2009 году стал командиром 51-й механизированной бригады. Участник боевых действий на Донбассе.

Первый главком, не служивший в советской армии

Путь в военной сфере Залужный начал уже при независимости Украины, в отличие от большого количества украинских военачальников, которые служили еще при СССР.

Валерий Федорович прошел все ступени карьеры военного. После окончания училища в Одессе он был назначен начальником штаба и первым заместителем 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

С 2009 по 2012 командовал 51-й отдельной механизированной бригадой.

Война с Россией для Залужного началась в 2014 году. В июле его назначили заместителем командира сектора "С" в Донецкой области.

“Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора “С”, который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми создаваемыми там группировками. Дошел до начальника штаба Объединенных сил», — рассказывал генерал Залужный в интервью «Армия Inform».

Руководил почти всеми созданными на Донбассе военными формированиями. В 2018-2019 годах был первым заместителем командующего Объединенных Сил — начальником штаба ООС.

Залужный командовал батальоном в боях под Дебальцево. Во время его пребывания в должности ВСУ освободили поселок Южный возле подконтрольной российским оккупантам Горловки и продвинулись вперед вблизи Волновахи.

С получением звания генерал-майора в 2017 году не спешил переводиться на штабные должности и продолжал работу, в частности, на передовой.

У Залужного есть опыт службы на командных должностях во всех оперативных командованиях Сухопутных войск ВСУ:

ОК "Восток" — начальник управления боевой подготовки — заместитель командующего войсками по боевой подготовке (2015-2016);

ОК "Юг" — заместитель командующего войсками (2016-2017);

ОК "Запад" — начальник штаба — первый замкомандующего (2017-2018);

ОК "Север" — командующий войсками (2019-2021).

В 2021 году Валерий Залужный был назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он сменил в должности генерал-полковника Руслана Хомчака.

4 марта 2022 года указом президента ему было присвоено звание генерала ВСУ (высшее воинское звание).

Новатор в армии

Залужный является сторонником стандартов НАТО, поэтому после назначения главнокомандующим ВСУ заявил, что его цель – трансформация украинских вооруженных сил.

“Общий курс на реформирование ВСУ по принципам и стандартам НАТО остается необратимым. И ключевое здесь – принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я хотел бы, чтобы вы повернулись лицом к людям, своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы», – сказал Залужный.

На Западе о Валерии Залужном писали, что генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, сформированную советским военным союзом.

Военачальник всегда выступал за современные подходы к боевой подготовке. Так, будучи командующим ОК "Север", Залужный говорил, что доклады у карты и написание боевых приказов уже изжили себя.

"Запах войны в воздухе", или резонансные заявления Залужного о войне

Немногочисленные интервью и заявления Валерия Залужного становятся событием в информационном пространстве.

Генерал говорил об опасности полномасштабной российской агрессии еще в 2021 году. “Угроза полномасштабной агрессии есть, была и будет дальше. Наша задача как ВСУ — не ждать манны небесной, мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем”, — сказал Залужный летом 2021 года.

Уже после начала агрессии РФ в феврале 2022 года, военачальник в интервью изданию Time рассказал о подготовке к вторжению российских войск, и как принимал решение переместить технику, чтобы сбить врага с толку.

“Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и пишем в Facebook”, — отметил Залужный.

Изданию The Economist в конце 2022 года он заявил, что опыт предыдущих лет подготовил Украину к полномасштабному вторжению.

«И важнейший опыт, который у нас был и который мы практикуем почти как религию, это то, что русских и любых других врагов нужно убивать. Только убивать. И не бояться, самое главное, этого делать. И это то, что мы делаем», — подчеркивал главнокомандующий.

В первую годовщину полномасштабной агрессии РФ Валерий Залужный рассказал о том, какой видит предстоящую победу.

“Наша победа – это, однозначно, освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что началось 24 февраля 2022, никогда не повторилось”, — отметил генерал.

Он добавил, что для этого необходимо иметь сверхсовременную и боеспособную армию, которая отразит в России желание снова напасть.

В общении с иностранными СМИ генерал неоднократно отмечал, что знает, как победить Россию, но ему нужны танки, артиллерия и бронетехника и самолеты западного образца.

Также Залужный не скрывал, что раздражен заявлениями о медленном контрнаступлении. В интервью The Washington Post он говорил, что война — не шоу, а без полного обеспечения необходимым оружием успехи на поле боя невозможны.

В ноябре 2023 года в The Economist вышла статья от Валерия Залужного, в которой он отметил, что война переходит на новый этап — "позиционный", которому присущи изнурительные бои. По его мнению, это может пойти на пользу России, но из ситуации есть выход — инновационные подходы могут превратить позиционную войну в маневровую.

“Позиционная война – это затяжная война, которая несет огромные риски для украинских вооруженных сил и государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, улучшенные средства радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, новые технологии минирования и способность мобилизовать и тренировать больше резервов”, — считает Залужный.

"Железный генерал" и один из ста самых влиятельных людей

Американское издание Politico назвало Залужного "железным генералом". Его охарактеризовали как яркого представителя нового поколения украинских военных и легендарную фигуру в истории Украины.

Скриншот

В мае 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Он стал первым украинским военным, кто появился на обложке журнала.

X (Twitter)

Пожертвовал миллион долларов для ВСУ

В 2023 году Залужный получил наследство — гражданин США украинского происхождения Грегори Степанец оставил Залужному 1 млн долларов. Грегори не был родственником генералу, поэтому наследство стало неожиданностью для Залужного. Не раздумывая, он направил все деньги на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии.

«Я всю свою жизнь отдал вооруженным силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско», — так комментировал свой поступок Залужный.

Отец двух дочерей и страстный путешественник

Валерий Залужный женат. Жена Елена до войны работала финансистом в банке. В браке они больше 20 лет, у них две дочери. Старшая дочь пошла по стопам отца и служит в Киевском гарнизоне, младшая – учится в медуниверситете.

Валерий Залужный обожает походы и поездки по Украине, куда раньше всегда отправлялся вместе с супругой.

Не разрешил взорвать мосты в Киеве во время наступления россиян

Ориентировочно на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, 26 февраля 2022, стало очевидно, что план россиян "взять Киев за три дня" провалился. Тем не менее, шанс прорыва российских войск в столицу все же оставался. Но Валерий Залужный не согласился на подрыв мостов в столице.

Да, россиянам не удалось высадить десант с военной техникой в Гостомеле, но они взяли в оперативное окружение Чернигов, стремительно продвигались по Сумщине и со дня на день могли выйти на левобережные пригороды Киева.

По данным BBC, публично власти призвали украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты. Это позволило бы задержать российскую армию перед естественным препятствием — по реке Днепр, и не допустить россиян в правительственный квартал.

Именно тогда один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего главу СБУ Ивана Баканова. Требовал, чтобы тот приказал своим спецназам взорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого. Ситуация была сложной. Баканов позвонил главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Тот его выслушал и без колебаний ответил: «Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет измена оставшихся на левом берегу Днепра — и военных, и гражданских», — писало BBC.

Трещины в отношениях Зеленского и Залужного: откуда и когда все началось

Предположения о трещинах в отношениях президента и главнокомандующего впервые появились уже в первые месяцы после открытого вторжения России еще весной 2022 года. В декабре 2023 года издание "Украинская правда", а также ряд иностранных СМИ опубликовали статьи о якобы напряженных отношениях между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным.

Летом 2022 г. заявления зазвучали с новой силой. Поводом тогда якобы была политическая ревность президента или его окружения — точно никто не знает — популярному генералу. Тогда Зеленский развеял сомнения, среди прочего опубликовав совместное фото с Залужным.

Журналисты УП Роман Романюк и Роман Кравец утверждают, что Банковую встревожил высокий рейтинг Залужного еще в апреле 2022-го — едва после того, как россияне накивали пятками из-под Киева и северных областей. Мол, украинцы олицетворяют армию не с верховным главкомом Зеленским, а с генералом Залужным.

Однако конфликта не было, по крайней мере, в публичной плоскости. Ближе к лету и особенно летом этого года, когда стало ясно, что контрнаступление на юге пошло не по плану, в СМИ стали просачиваться слухи — между Залужным и Зеленским не все хорошо. Также журналисты предполагали, что Валерий Федорович может иметь политические амбиции.

Эти слухи опроверг руководитель ОП Андрей Ермак. В июле 2023 года он заверил, что Залужный — человек президента и имеет более важные задачи, чем политические интриги.

Сам Залужный избрал тактику молчания.

Слухи надолго утихли, но в ноябре 2023 разногласия резко стали публичными. Тогда Залужный в интервью и статье для британского журнала Economist заявил о переходе к позиционной войне и признал неудачу контрнаступления ВСУ. Зеленский частично опроверг его слова, заявив, что патовой ситуации на фронте нет.

Конфликт становился все более очевидным. Президент менял высших офицеров, не согласовывая с главнокомандующим, и общался с генералами в обход Залужного. Главком критиковал решение президента об изменении всех военных с целью борьбы с коррупцией во время мобилизации. Он также дистанцировался от озвученной президентом якобы приглашенной военными цифры мобилизации – полмиллиона. На пресс-конференции по итогам года Зеленский сказал, что имеет "рабочие" отношения с Залужным, и дал понять, что ему не нравятся заявления главкома.

Что заставило Зеленского сейчас предложить Залужному отставку — вопрос открытый. Депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марианна Безугла в конце ноября открыто требовала отставки Залужного, обвинив его в отсутствии плана ведения войны на 2024 год. Среди резонансных событий последнего времени, на фоне которых появились сообщения о якобы отставке Залужного, — новый законопроект о мобилизации, первый проект которого вызвал споры в обществе и был пересмотрен.

Также недавно произошла крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Россия утверждает, что он перевозил десятки украинских военнопленных для обмена и был сбит ВСУ. Президент Зеленский выступил за международное расследование крушения.

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Громкие "колокольчики" — что писали в западных СМИ

В августе 2023 года в американском журнале Newsweek опубликовали статью о возможности "замены военного руководства" Украины во главе с Валерием Залужным. Минобороны Украины эту информацию отрицало.

В конце октября журнал Time вышел с передовицей о президенте Украины Владимире Зеленском и его фото на обложке с надписью: «Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто. Одинокая борьба Владимира Зеленского”.

Сообщалось, что политическое руководство Украины в начале октября якобы требовало от военных провести операцию по увольнению Горловки, но военные отказались, сославшись на отсутствие ресурсов. И хотя фамилия Залужного конкретно не называлась, автору статьи анонимные источники в ОП сказали, что "нужно уволить высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление".

Затем появилась статья Залужного в колонке The Economist, где он констатировал, что война в Украине переходит в опасный позиционный этап. По его мнению, чтобы выйти из тупика, нужен "огромный технологический скачок".

В Офисе президента на эту статью отреагировали, мягко говоря, не очень. Зеленский лично выразил несогласие с мнением Залужного, заявив, что не согласен с заявлениями о том, что война с Россией зашла в тупик.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква был более резким: он посоветовал Залужному не выносить на публику происходящее на фронте.

В The New York Times увидели в заявлении Зеленского "яркий публичный упрек" Залужному, что, по их мнению, показывает разрыв между военным и гражданским руководством в Украине.

Аналитики издания Financial Times также обратили внимание на напряженность между Зеленским и Залужным. В статье отметили, что в этих противоречиях есть политическая основа после того, как последние закрытые опросы показали, что главком ВСУ может составить конкуренцию действующему президенту на предстоящих выборах.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в свою очередь заверил, что между президентом и главкомом ВСУ есть "синхронизированная позиция".

Журналисты предполагали, что комментарии Залужного, возможно, повлияли на решение Зеленского уволить командующего Сил специальных операций Украины.

Новый виток конфликта

Новый виток скандала продолжился после новой публикации издания The Economist, опубликовавшего статью о якобы ухудшении отношений между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Когда Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года, конкурентная политика впала в спячку. Она вернулась, когда экзистенциальная угроза для Украины уменьшилась в конце того же года», — говорилось в статье.

Отношения между президентом Зеленским и главкомом Залужным в издании назвали ужасающими и заметили, что открытый конфликт был результатом неудачи украинского контрнаступления на юге.

“Политики говорят, что их генералы — обученные советской властью болваны. А генералы говорят, что политики им мешают. У победы много родителей, но никто не хочет быть творцом безысходности», — отмечают в издании.

Другим фактором является сообщение об уголовном расследовании по сдаче юга Украины. По некоторым сообщениям, главком ВСУ сейчас проходит только как свидетель в расследовании, но это может измениться чем-то более серьезным, предполагает The Economist. Союзники на Западе не исключают, что возможность уголовного обвинения призвана держать Залужного под контролем.

Издание отмечает, что "Залужный не декларировал никаких политических амбиций, а его немногочисленные шаги на политической арене нельзя назвать искусными".

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заверил, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

А вот один из украинских командиров в комментарии изданию заявил, что бойцам на поле боя безразлично, ссорился Зеленский с Залужным или нет. Для них главное – остаться в живых и сдержать врага.

"Провал" контрнаступления

РБК-Украина писали о том, что где-то в конце лета прошлого года была достигнута договоренность о том, что Залужный больше не будет выходить в медиа, а сфокусируется исключительно на боевых действиях.

Кроме того, ситуацию резко обострил фактический провал контрнаступления. На Банковой уверяют: первоисточником всех оптимистических прогнозов были заверения генералов в успехе сделки, которыми они подевались на заседаниях Ставки и в общении с Зеленским.

Уже позже президент и другие высшие руководители страны транслировали этот оптимистический нарратив в СМИ. Но потом стало ясно, что никакого грандиозного прорыва российских линий обороны не произошло.

“Это очень злило Зеленского. Когда речь идет о каких-то больших вещах, типа контрнаступления, конечно, это выводит, когда тебе не говорят правду”, — отмечает собеседник РБК-Украина.

Статья The Washington Post

2 февраля 2024 года американское издание The Washington Post опубликовало сенсационную статью — правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что президент Владимир Зеленский решил уволить своего главнокомандующего, генерала Валерия Залужного, что станет наиболее серьезной кадровой перестановкой за все время войны.

Чиновники Белого дома не поддержали и не возражали против этого ответственного решения, но признали его суверенным выбором президента, сказали эти люди, которые говорили на условиях анонимности.

Решение Зеленского

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил глава государства.

“Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины... Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть у команд”, — сообщил президент.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный/Telegram

Свою встречу с президентом также прокомментировал сам Валерий Залужный, сообщив, что у них состоялся "важный и серьезный разговор".

"Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", — отметил он.

Валерий Залужный также подчеркнул, что стоящие перед армией 2022 года задачи отличались от задач 2024 года. “Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе”, – подчеркнул он.

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