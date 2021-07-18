Отставка "вечного министра": какие причины и последствия политического развода Авакова и Зеленского

Чего ждать стране от неожиданной смены главы министерства внутренних дел.

Самым громким событием на украинском политическом Олимпе стала отставка многолетнего руководителя МВД Арсена Авакова, которого окрестили "вечным министром". Сразу после его резонансного увольнения Верховная Рада проголосовала за назначение нового министра внутренних дел — народного депутата от "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Какие изменения произойдут в структуре МВД и в общественно-политической жизни страны в целом после этой отставки, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Новоназначенный министр Денис Монастырский решил исчезнуть из информационного поля, чтобы в течение месяца провести аудит того, что оставил ему в наследство его предшественник. Арсен Аваков отвечает, что находится в отпуске и не дает комментариев. Поэтому журналистам приходится самостоятельно делать анализ того, что произошло на властном Олимпе и на какие изменения следует ожидать в структуре МВД.

ЧЕРТ ИЛИ АНГЕЛ?

Чтобы понять, как Арсен Аваков наращивал политические мышцы, стоит вспомнить, как он возглавил Министерство внутренних дел.

В 2014 году Аваков был харьковским бизнесменом и депутатом от Блока Юлии Тимошенко, экс-комендантом Майдана и блогером, который писал мусоров-нелюдей. В то время МВД — это пустые кабинеты, ненависть к "Беркуту", толстые гаишники в кустах и райотделы, в которые лучше не попадать. В общем 152 тысяч штатных единиц на содержании налогоплательщиков, которых не уважают собственные граждане.

В течение семи с половиной лет Авакову удалось создать такую вертикаль, с которой сейчас не может конкурировать ни одна государственная организация. Бюджетное финансирование МВД увеличилось в 5 с половиной раз — до 100 млрд грн. Несмотря на общую децентрализацию, штат, структура и контроль министра внутренних дел над этой вертикалью выросли на все 100 процентов. Сейчас под крылом МВД находится Нацполиция, пограничники, нацгвардийци, спасатели, миграционная служба, милиция охраны и система сервисных и админцентров — всего 370 000 работников. По численности — это даже больше, чем армия. И вся эта вооруженная структура подчинена только одному человеку, которого никому не удалось сделать "ручным" министром.

Отказаться от такого куска власти можно было только по предложению от первого лица в государстве, что впоследствии подтвердил ближайший соратник Авакова — экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. "Решением президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение. Оно было абсолютно спокойное, взвешенное, достаточно давно готовилось и узкому кругу это было довольно давно известно", — отметил он.

ВЗЛЕТЫ И ПРОВАЛЫ

За время своего руководства МВД Арсен Аваков совершил преобразования милиции в полицию, внутренних войск — в Национальную гвардию. Была ликвидирована ГАИ и паспортные столы. Состоялись гендерные изменения в рядах МВД: женщины на патрулировании — теперь никого не удивляют. На смену печально известному "Беркуту" появился КОРД — аналог американского спецподразделения. Были созданы сервисные центры, где можно получить услуги без взятки.

Но одновременно были и провалы. Уволенные милиционеры начали массово поновляться на службе в полицию через суды. Близкие к министру должностные лица попадали в коррупционные скандалы, нереформированные местные райотделы взрывались отвратительными делами о копах-насильниках или убийстве ребенка. И главный личный кейс Авакова — дело Шеремета...

ДЕЛО ШЕРЕМЕТА

В начале каденции президента Зеленского уже опытный министр Аваков стал для него крепким плечом и сильным партнером. Глава государства убеждал общество, что Аваков заслуживает отдельного отношения при тотальной перезагрузке власти. На фоне перманентных изменений в правительстве и в Офисе Президента позиция главы МВД оставалась незыблемой.

Но с приходом в ОПУ Андрея Ермака власть все больше концентрировалась на Банковой. В мае этого года прозвучала первая публичная претензия к главе МВД: его карьера стала зависеть от расследования убийства Павла Шеремета и обоснованности заключения под стражу подозреваемых — Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

"Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром. Может ли он остаться в такой ситуации? Нет. И он это знает ", — заявлял президент Зеленский.

Приговора суда по этому делу Аваков не дождался. Написал заявление сам. Но о завершении его политической карьеры речь совсем не идет.

БУДУЩИЙ МЭР ХАРЬКОВА?

Становление Авакова как политика начиналось в Харьковской облгосадминистрации. В начале 2014-го он благодаря успешной спецоперации верных ему спецназовцев не позволил развиться "Харьковской Народной Республике". Поэтому второе пришествие Арсена Борисовича в Харьков некоторые политики считают вполне вероятным. А десятки наработанных связей создают благоприятный плацдарм для возвращения в регион накануне выборов.

"Для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, я не вижу. Это была бы окончательная точка в вопросе, что это украинский город", — отметил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Однако Аваков пока не высказывал намерений баллотироваться на должность главы города Харькова. Хотя показательно, что он не голосовал за санкции СНБО против Павла Фукса — харьковского бизнесмена, с которым взять контроль над мощным восточноукраинским городом было бы значительно легче. Кстати, такую его позицию считают одним из моментов, которые привели к отставке.

Новости недели: какие вероятные причины и последствия внезапной отставки Арсена Авакова

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗВОД

В последнее время именно СНБО стал реальным центром силового влияния президента Зеленского на ситуацию в стране. Влиятельный министр, который может сказать "нет" по важным для главы государства вопросам, стал неудобным для Банковой.

Кстати, синхронно с Аваковым на СНБО часто поднималась еще одна рука — спикера парламента Дмитрия Разумкова, который также часто имел особое мнение. В частности, он не голосовал за санкции против Фукса. Злые языки поговаривают, что кое-кто на Банковой заподозрил политическую коалицию Разумкова и Авакова, а подобный альянс председателя Верховной Рады и всесильного министра устраивать Офис Президента явно не мог.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Министерство внутренних дел ждет большая пертурбация. Из-под его опеки, очевидно, выведут Нацгвардию и пограничную службу, а возможно и миграционную службу.

Со стартом политического сезона Авакова могут предложить новую должность. По крайней мере, об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, намекнув на должность вице-премьера.

Но согласится на такое предложение сам Арсен Аваков? Его ответ покажет, чью армию этим увольнением пополнил Владимир Зеленский — своих союзников или соперников.

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