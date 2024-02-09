Отставка Залужного: что известно о пути генерала и почему Зеленский его уволил

Ротации в Генштабе Владимир Зеленский объяснил тем, что украинской армии нужны изменения. По его словам, сейчас есть ощущение стагнации на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области. Новые кадры на высших руководящих должностях должны начать новый этап войны. Валерий Залужный занимал должность Главнокомандующего ВСУ с июля 2021 года.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Что известно о Валерии Залужном

На должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили за полгода до полномасштабного российского вторжения. А уже в мае 2022 года он попадает в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time и становится лицом обложки этого издания. Он руководит армией именно в то время, когда украинцы останавливают российское нашествие на столицу и раздавливают миф о второй армии мира. Одной из главных добродетелей боевого генерала называют ценить жизнь украинских военных.

Он родился в военной семье и рос по гарнизонам. Тридцать лет военной службы офицер, который прошел путь от взводного, ротного, командира батальона. И первый украинский главнокомандующий, имеющий боевой опыт. С 2014-го воюет на Донбассе. Он свободно говорит по-английски, имеет три диплома и пониманием западных военных тактик. О нем говорят - это генерал, который ненавидит советчину. А бывшая советчина боится его.

Валерия Залужного неоднократно "убивала" российская пропаганда. Генерал постоянно выныривал из под завалов пропагандистских фейков.

Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Народную любовь к Залужному можно измерять количеством мемов в социальных сетях. Его имя звучит в песнях, его фамилией называют улицы в украинских городах. Валерий Залужный может поднять информационную волну только малышом Йодой на пикселе.

Получить его автограф - для волонтеров и тех, кто собирает деньги на армию настоящая удача. Ведь такие лоты быстро продавались на благотворительных аукционах. Однако сам Залужный на люди выходит изредка и почти не дает интервью. Единичные публикации в иностранных изданиях сразу растягивают на цитаты.

За несколько дней до полномасштабного вторжения Залужный призывает не верить российским фейкам о желании Украины начать войну. На заседании СНБО сосредоточен, после завершения улыбается журналистам.

Через несколько дней после этого враг оккупирует часть Киевщины, Херсонщины, Харьковщины, Запорожской области и вплотную приблизится к столице. Украинцы уже выдержали 715 дней военного сопротивления с наступлениями, контрнаступлениями, деоккупацией, победами и поражениями.

Напряженность между Залужным и Зеленским возникла летом 2023 года

Первая и единственная официальная пресс-конференция Главнокомандующего подтвердила напряженность отношений между Зеленским и Залужным. СМИ еще летом прошлого года предполагали, что среди претензий Зеленского - провал летнего контрнаступления и разные подходы в вопросах мобилизации. Сообщения об отставке появились еще неделю назад. Среди вероятных кандидатур, в частности называли главного разведчика Буданова и главу СБУ Малюка. Александр Сырский, который и занял должность - тоже был в этом списке.

Теперь, по словам Зеленского, он должен изменить подходы к ротациям, мобилизации, рекрутингу и управлению фронтом. Валерий Залужный сейчас размышляет оставаться ли в команде президента или начать собственный путь.

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Напомним, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы об увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и назначении на эту должность генерал-полковника Александра Сырского.

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