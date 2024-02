Отставка Залужного и назначение Сырского: что на Западе говорят о смене командования ВСУ

Владимир Зеленский уволил его своим указом. Отставке предшествовала неделя кулуарных слухов о якобы их встрече 30 января на Банковой, где Зеленский "впервые" предложил Залужному уйти. Хотя на самом деле о возможных кадровых перестановках в командовании ВСУ говорили давно, особенно после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году. Конечно, за исключением успехов в Черном море.

Перед обнародованием указа, Зеленский, Залужный и министр обороны Умеров опубликовали в соцсетях довольно завуалированные посты об обновлении ВСУ, новых реалиях и изменениях, благодарностях и предложениях Залужному остаться в команде. Страсти, которые бушевали после 30 января, почти улеглись. Новым главкомом назначен Александр Сырский, до этого командовавший Сухопутными войсками. Но огромные проблемы остались. Причем не только внутри украинской армии.

Сейчас главная наша проблема – западное оружие. Вернее его отсутствие. Конгресс США вряд ли в ближайшее время примет пакет помощи Украине на $60 млрд. А в Европе, по словам бывшего генерала ВС Бельгии Марка Тайса, плачевное состояние оборонного производства — "это не шутка, мы по уши в дерьме".

Кадровые изменения в командовании украинской армией пришлись как раз на очередной "бой" в американском Сенате за продолжение военной поддержки Украины и выход скандального интервью с Путиным бывшего ведущего Fox NewsТакера Карлсона, который поддерживает Трампа. Потому этот текст ТСН.ua посвящен реакции наших западных партнеров на увольнение Залужного и назначение Сырского.

Огромные проблемы на фронте: нехватка личного состава и наступление врага

В своем вечернем обращении в четверг, 8 февраля, объясняя кадровые изменения в командовании ВСУ, президент Зеленский сказал, что на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год, с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив на будущее: "Сегодня я встретился с главкомом Валерием Залужным. Обсудили фронт: угрозы, направления, все вызовы и возможности Украины в этом году. Мы должны сделать именно этот год решающим для достижения украинских целей в войне".

Однако поверить в это довольно трудно, когда на фронте критически не хватает оружия в условиях отсутствия западной помощи. The Washington Post пишет, что на передовой критически не хватает пехоты, что приводит к истощению и снижению морального духа, в то время как Россия возобновила и усилила атаки, и украинский фронт может посыпаться. Газета, ссылаясь на одного из командиров батальона, отмечает, что роты в его подразделении укомплектованы в среднем на 35%.

"Сообщения об острой нехватке войск поступили после того, как президент Зеленский сменил генерала Залужного. Хотя их отношения уже давно были напряженными, в последние недели одно из главных разногласий было относительно того, сколько новых солдат Украине нужно мобилизовать. По словам двух людей, знающих это вопросом, Залужный сказал Зеленскому, что Украина нуждается почти в 500 тыс. новых военных, но президент отвергал эту цифру частно и публично", — говорится в статье WP.

Сейчас Верховная Рада рассматривает уже вторую версию правительственного законопроекта о мобилизации, которая вызывает больше споров в украинском обществе. ТСН.ua подробно об этом писал. Да и не секрет, что именно решение проблемы с пополнением рядов украинской армии является наибольшей проблемой как для Минобороны, так и нового главка ВСУ Александра Сырского. На это обращает внимание и The New York Times, отмечая, что генерал Сырский приступает к командованию армией, когда быстрое продвижение украинских войск на поле боя кажется отдаленной перспективой на фоне неопределенности с поставками западного оружия, как и мобилизация большего количества солдат, что усложняет военное планирование. .

В четверг, 8 февраля, американский Сенат сделал первый шаг к разблокированию дальнейшей военной поддержки Украины более чем на $60 млрд. Верхняя палата приняла процедурное решение (для этого нужно было 60 голосов), чтобы начать рассмотрение законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню, без привязки к усилению границы с Мексикой, с чем носится Дональд Трамп (который, скорее всего, будет номинирован кандидатом в президенты от Республиканской партии на ноябрьских выборах) и большая часть республиканцев.

"Сегодняшнее голосование — оказание жизненно важной безопасности помощи Израилю, Украине и Тайваню. Мы не можем покинуть этих союзников и партнеров, поскольку они сталкиваются с угрозами существованию. Это также голосование за восстановление нашей оборонной промышленной базы, которая значительно сократилась за последние годы. Восстановление нашей военной готовности — от артиллерии до полупроводников — имеет решающее значение не для содействия войне, а для сдерживания конфликта", — написал в Х сенатор-республиканец Тодд Янг.

Однако даже если Сенат примет этот пакет помощи трем странам, его шансы успешно пройти Палату представителей очень низкие. Из-за маниакальной зацикленности Трампа заработать политические баллы любой ценой, девять американских послов в Индо-Тихоокеанском регионе прибегли к беспрецедентному шагу – направили письмо в Конгресс с призывом принять объединенный пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня на $118 на кону – доверие к Америке со стороны ее стратегических партнеров. То есть, как видим, настоящая причина проблем украинской армии на фронте – это отсутствие оружия, особенно боеприпасов. Возможно, если бы было достаточно техники и снарядов, то и мобилизация пошла бы лучше. Потому что люди видели, что им не придется воевать условно лопатами, о которых недавно говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если у нас закончится оружие. Однако, конечно, проблемы в армии, которые нужно решать, тоже не следует отвергать.

Мероприятие спокойно отреагировало на отставку

На прошлой неделе западные СМИ сообщали, что Киев проинформировал Белый дом о планах президента Зеленского уволить генерала Залужного. Сразу после этого появился официальный комментарий советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, что кадровые решения в ВСУ – "это суверенное право Украины и президента Украины", а США держатся в стороне.

"В этом и состоит гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с кем-нибудь, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", — отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уже после официальной отставки Залужного.

Помощница министра обороны США Селеста Валландер также подтвердила готовность Пентагона работать с новым главкомом ВСУ: "США уважают и будут работать с тем, кого демократически избраны власти, лидер, президент Зеленский, изберет своим главкомом. Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, и мы уже это делаем".

В Вашингтоне, конечно, не подтвердили, что Киев консультировался с американскими партнерами по замене командования ВСУ. Однако Politico отмечает, что у Залужного возникла напряженность с Пентагоном относительно того, как вести контрнаступление в 2023 году, потерпевшем неудачу.

"Пентагон настаивал, чтобы украинские военные нанесли значительный удар, сосредоточенный на одном участке фронта, где, по плану (США – ред.), прорыв считался возможным. Зато Киев избрал стратегию нескольких штурмов по всей линии фронта, считая, что россиянам будет трудно укрепить много пунктов одновременно", — отмечает Politico, о чем также в прошлом году писала The Washington Post и многие другие американские издания.

Ну, и, конечно же, западные СМИ, аналитики и эксперты не обошли вопрос политического напряжения между президентом Зеленским и генералом Залужным, указывая на более высокий рейтинг доверия украинского общества именно к уже бывшему главкому. В декабре 2023 года, по результатам опроса КМИС, Валерию Залужному доверяли 88% украинцев, в то время как Зеленскому – 62%. Американский журналист Саймон Шустер, написавший книгу о президенте Зеленского "Шоумен" о событиях после начала полномасштабного российского вторжения, также отмечает, что напряжение между Зеленским и Залужным возникло сразу через несколько месяцев после 24 февраля 2022 года. То есть, когда Киевщина и Север были уволены.

По мнению журналистов The Economist, именно это может обернуться для Владимира Зеленского ошибкой. В статье "Увольнение Валерия Залужного – новый решающий этап в войне" подчеркивается, что одним из рисков для украинского президента может быть недовольство в армии из-за увольнения генерала Залужного и назначения Александра Сырского, имеющего репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если цена (потери – ред.) людей и оружия высока. Другие западные издания, такие как CNN, The New York Times и Washington Post, также указывали на неудачные операции по обороне Соледара и Бахмута, которыми руководил генерал Сырский.

Однако не от фамилий командующих украинской армией генералов сейчас зависят основные проблемы на фронте. Не имея достаточно боеприпасов, оружия и техники, особо не повоюешь. ТСН.ua уже неоднократно писал, что именно дефицит западного оружия, а также несвоевременное его поступление на фронт, во многом застопорило наше контрнаступление в прошлом году. А ответ на вопрос, что будет, если после своих "выборов" 17 марта Путин объявит еще одну большую волну мобилизации, ни в Киеве, ни на Западе, нет.

В настоящее время главная борьба разворачивается за американскую помощь, являющуюся своеобразным маркером для других наших союзников. В пятницу, 9 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Вашингтон для переговоров с Джо Байденом. Накануне глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что Европа должна быть готова к тому, что США не поддержат Украину независимо от того, кто там будет президентом. Существенные проблемы Украине добавило и интервью американского пропагандиста Карлсона с Путиным.

Кремлевский "фюрер" не сказал там ничего нового. Это как для украинцев, потому что мы уже все это слышали. А вот избирателям Трампа (а именно на них и было нацелено это интервью) направили главный месседж: США должны сесть за стол переговоров с Россией по Украине. Что это значит, переводя с извращенного "путинского" языка? "Вы все правильно делаете, блокируя предоставление Украине оружия, мы обо всем договоримся, как только Трамп станет президентом". Увидим, насколько эти слова подействовали на избирателя Трампа, а особенно — на республиканцев в Конгрессе, которые должны понимать, чем это может обернуться для самих США уже в краткосрочной перспективе.