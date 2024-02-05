Отставка Залужного: Зеленский впервые расставил точки над "i"

Все обсуждают возможную отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Президент Украины Владимир Зеленский долго уходил от этого вопроса, но наконец расставил все точки над “і”. В своих соцсетях несколько слов написал и главком. Заговорила и Америка.

Об этом подробнее рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Слухи об уходе Залужного

Эпопея с якобы "увольнением" главнокомандующего ВСУ, которая началась еще 29 января, продолжается. Об этом гудели все украинские и западные СМИ и пропагандисты, а украинцы каждый день ожидали вечернего обращения Зеленского, чтобы знать, не объявит ли вдруг президент об отставке главкома. Ранее пресс-секретарь Зеленского факт увольнения категорически опроверг.

Кандидаты на должность и реакция Белого дома

Впрочем, и после этого разговоры не утихли. Газета The New York Times со ссылкой на источники опубликовала статью, мол, украинское правительство просто отложило увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки данных об отставке. По их словам, Киев решил отложить это решение, когда эта новость попала в СМИ. Как отмечает издание, еще одной причиной было и то, что правительство просто-напросто не нашло замены Залужному.

А издание The Economist взялось рассказывать, кого хотели посадить в кресло главкома. Говорят, кандидатов двое: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. А потом добавляют, Буданов в последний момент от предложения отказался. А по словам издания The Times, и Сырский не принял предложение Зеленского. И, мол, эти два отказа заставили президента отступиться, но, похоже, не навсегда.

2 февраля газета The Washington Post со ссылкой на двух человек, знакомых с этим вопросом, сообщила, что Украина о вероятном таком решении уже проинформировала Белый дом.

А вот так о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорит советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан : “Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право президента принимать свои кадровые решения. Мы ясно дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы указали на это напрямую украинцам”.

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Признание Зеленского

А перед этим издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что и Джо Байден уже в курсе о вероятном увольнении Валерия Залужного. По данным журналистов, в Вашингтоне была возможность настоятельно призывать Зеленского пересмотреть это решение, однако решили этого не делать. Так что американские чиновники не поддерживают, но и не возражают против этого шага, признавая, что это решение должно принимать Зеленский.

Все это время сам Зеленский отмалчивался, в своих обращениях об этом тоже ни слова, а после Ставки 2 февраля президент сообщил, что на заседании говорили о производстве дронов, снарядов, ситуации на фронте, фортификации и энергетике, и снова ни слова о Залужном.

И вот наконец-то Зеленский оговорился о громкой новости в интервью итальянскому каналу Rai1. Президент намекнул, уволит ли главкома, а также анонсировал куда больше кадровых решений.

“Этот кадровый вопрос, это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно требуется перезагрузка, новый старт. Я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, таком как военный. Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменили одного человека”.

"Перезапуск"?

По его словам, если Украина хочет победить, то важно "двигаться в одном направлении" и "иметь правильную положительную энергию". А такое решение называет "перезапуском".

“Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, уверены в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны иметь правильную положительную энергию... поэтому я говорю о перезапуске, замене, Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а руководства страны”.

Фейки Кремля

И пока Зеленский не объявил публично и окончательно о своем решении, этим пользуются пропагандисты. С последнего — рупоры Кремля заявляют, что главком "призвал устроить демарш на Киев" и активно распространяли видео с главкомом Валерием Залужным, в котором он якобы призывает к госперевороту.

Похоже, кстати было, когда разговоры об увольнении главкома иногда просачивались в 2023 году. Специалисты исследовали распространенное видео и утвердительно заявляют – это очередной дипфейк, к тому же не качественный. Но для русского телека и промытых мозгов россиян как раз норм.

Тем не менее, публикацию Залужный у себя на странице действительно сделал, но по другому поводу. Поздравил с днем рождения начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шаптала. Хотя текст неоднозначен.

Уволить хотят Шаптала?

Здесь и в самом деле якобы присутствует нотка прощания. В то же время начали распространяться слухи уже об увольнении Шаптали. Утром 5 февраля издание "Украинская правда", ссылаясь на источники во властных кругах, заявило, что Зеленский рассуждает и над этим. Так, отвечая на вопросы, в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник отметил: “Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные – неопределенно”. И даже назвали, когда все это произойдет: "Все эти события могут произойти внутри недели".

Самое громкое кадровое решение

И все же если освобождение Залужного произойдет, то это будет самой серьезной кадровой перестановкой Зеленского со времен российского вторжения в феврале 2022 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗАЛУЖНОГО ТАКИ УВОЛИТ?! Зеленский ВПЕРВЫЕ ответил, а главком ВСУ "задел" украинцев!

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