Отставные милиционеры и военные, которые штурмовали Раду, пообещали бороться и дальше

Отставные милиционеры и военные, которые штурмовали Раду, пообещали бороться и дальше

Поддержать акцию — приехали со всей Украины.

Столкновения с правоохранителями, слезоточивый газ и перекрытые улицы. Так под стенами Верховной Рады утром митинговали пенсионеры силовых структур. Сдержать бывших бывших правоохранителей пытались действующие полицейские и нацгвардейцы. Однако — недовольные пенсионеры — буквально пошли на штурм.

О том, чем все закончилось — 14 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Столкновения на крыльце Верховной Рады — это начало акции протеста. По одну сторону — полицейские. В наступление идут - их коллеги — пенсионеры. Отставные милиционеры и военные.

Пожилые митингующие пытаются прорваться в здание. Бросают в копов бутылки. Те — применяют перечный газ и оттесняют назад за забор. Пенсионеры — меняют тактику. Давят на жалость.

Из окна Рады тем временем выглядывают депутаты. Это их хотят увидеть участники акции. Требования к ним: пересчитать пенсии.

Ссылаются на закон 92-го года прошлого века. Тот гарантировал бывшим работникам силовых структур — повышение соцвыплат каждый раз с повышением зарплаты у действующих коллег. Но уже три года подряд пенсии индексируют не всем.

Поддержать акцию — приехали со всей Украины.

Впоследствии ярость протестующих стихает. Но настроение — решительное. Вместе идут под Кабмин и перекрывают улицу.

Патрульное авто пытается разогнать людей. Те обступают машину и кричат.

У правительственных чиновников в это время — заседание. В ситуации обещают разобраться. Для этого, говорят — готовят новый законопроект.

Новости Украины: штурм Верховной Рады - в Киеве митинговали пенсионеры силовых структур

"Правительство сегодня принимает решение об установлении ежемесячных доплат. Дополнительные средства будут получать почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров. При этом будет установлена минимальная пенсионная выплата в размере 3 854 гривны", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отдельно к ним — две тысячи доплаты. Озвучить новости к людям вышла сотрудница министерства соцполитики.

Но останавливаться пикетчики не спешат. Говорят — изменения правительства пока касаются только Вооруженных сил. Поэтому отставные служащие МВД обещают бороться и дальше.

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