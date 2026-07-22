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Отсутствие «не заметили»: капитан ВСУ придумал, как полгода жить гражданской жизнью и получать деньги
В Коростене суд вынес приговор капитану ВСУ, который почти полгода не появлялся в воинской части, руководил частным бизнесом и незаконно получал выплаты.
В Житомирской области на 170 000 гривен оштрафовали капитана ВСУ, который полгода не находился на службе, но при этом получал деньги.
Об этом говорится в приговоре Коростенского городского районного суда Житомирской области.
Уклонение по договоренности и 169 тысяч гривен «зарплаты»
Как установило следствие, обвиняемый — уроженец Киева с высшим образованием, занимавший должность офицера отделения психологической поддержки личного состава воинской части. По гражданской профессии он является директором ООО «Тарасовская мельница».
В период с 4 августа 2025 года по 15 января 2026 года капитан уклонялся от службы. Чтобы скрыть факт своего длительного отсутствия, он заранее договорился с временно исполняющим обязанности командира воинской части (материалы по которому выделены в отдельное судебное производство).
Благодаря этому обвиняемый продолжал числиться военнослужащим, якобы находящимся на месте дислокации и исполняющим служебные обязанности. Пока офицер проводил время по своему усмотрению и занимался гражданскими делами, ему ежемесячно начислялось денежное довольствие и дополнительные денежные вознаграждения (в соответствии с постановлением КМУ № 168).
В общей сложности за полгода фактического отсутствия на службе мужчина незаконно получил из государственного бюджета Украины 169 149,07 гривен.
15 января 2026 года капитан самостоятельно прибыл к месту дислокации своей воинской части, прекратив совершение правонарушения.
Офицер признал свою вину и заключил соглашение со следствием
В ходе досудебного расследования между прокурором Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и обвиняемым (в присутствии защитника) было заключено соглашение о признании вины.
Капитан безоговорочно признал свою вину в следующем:
ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана — мошенничество).
Представитель потерпевшей стороны (военной части) дал официальное согласие на утверждение соглашения.
Приговор суда
Коростенский городской районный суд Житомирской области постановил:
Утвердить соглашение о признании вины.
Признать капитана виновным по ч. 4 ст. 409 и ч. 1 ст. 190 УК Украины.
Назначить наказание за мошенничество в виде штрафа в размере 34 000 грн, а за уклонение от службы (с применением ст. 69 УК Украины) — в виде штрафа в размере 170 000 грн.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 170 000 гривен.
Взыскать с осужденного в пользу государства 25 877,20 гривны процессуальных расходов за проведение судебных экспертиз.
Приговор может быть обжалован в Житомирском апелляционном суде в течение 30 дней.