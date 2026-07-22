Отсутствие «не заметили»: капитан ВСУ придумал, как полгода жить гражданской жизнью и получать деньги

В Украине оштрафовали капитана, уклонявшегося от службы

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В Житомирской области на 170 000 гривен оштрафовали капитана ВСУ, который полгода не находился на службе, но при этом получал деньги.

Об этом говорится в приговоре Коростенского городского районного суда Житомирской области.

Уклонение по договоренности и 169 тысяч гривен «зарплаты»

Как установило следствие, обвиняемый — уроженец Киева с высшим образованием, занимавший должность офицера отделения психологической поддержки личного состава воинской части. По гражданской профессии он является директором ООО «Тарасовская мельница».

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В период с 4 августа 2025 года по 15 января 2026 года капитан уклонялся от службы. Чтобы скрыть факт своего длительного отсутствия, он заранее договорился с временно исполняющим обязанности командира воинской части (материалы по которому выделены в отдельное судебное производство).

Благодаря этому обвиняемый продолжал числиться военнослужащим, якобы находящимся на месте дислокации и исполняющим служебные обязанности. Пока офицер проводил время по своему усмотрению и занимался гражданскими делами, ему ежемесячно начислялось денежное довольствие и дополнительные денежные вознаграждения (в соответствии с постановлением КМУ № 168).

В общей сложности за полгода фактического отсутствия на службе мужчина незаконно получил из государственного бюджета Украины 169 149,07 гривен.

15 января 2026 года капитан самостоятельно прибыл к месту дислокации своей воинской части, прекратив совершение правонарушения.

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Офицер признал свою вину и заключил соглашение со следствием

В ходе досудебного расследования между прокурором Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и обвиняемым (в присутствии защитника) было заключено соглашение о признании вины.

Капитан безоговорочно признал свою вину в следующем:

ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана — мошенничество).

Представитель потерпевшей стороны (военной части) дал официальное согласие на утверждение соглашения.

Приговор суда

Коростенский городской районный суд Житомирской области постановил:

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Утвердить соглашение о признании вины.

Признать капитана виновным по ч. 4 ст. 409 и ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Назначить наказание за мошенничество в виде штрафа в размере 34 000 грн, а за уклонение от службы (с применением ст. 69 УК Украины) — в виде штрафа в размере 170 000 грн.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 170 000 гривен .

Взыскать с осужденного в пользу государства 25 877,20 гривны процессуальных расходов за проведение судебных экспертиз.

Приговор может быть обжалован в Житомирском апелляционном суде в течение 30 дней.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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