Отсутствие помощи от США и торговая "война" Польши: как мир реагировал на массированные ракетные удары РФ

Россия возобновила массированные ракетные удары по Украине. 2 января обломки российской ракеты упали и у американского посольства в Киеве.

Корреспондент ТСН Андрей Орляк собрал реакцию мира на массированные обстрелы.

Как мир отреагировал на массированные обстрелы Украины

Сразу после обстрелов партнеры пообещали поддерживать наше государство, а в Польше призвали ответить на том языке, который понимает Путин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов, предоставить боевые беспилотники всех типов и ракеты дальнего радиуса действия.

Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

"Мы согласились с необходимостью усиления военной поддержки Украины. В том числе ракетами большой дальности", - заявил Боррель.

Отдельные влиятельные представители немецкого Бундестага заговорили о необходимости предоставить Украине дальнобойные ракет Taurus. Однако официальный Берлин говорит, что осуждает атаку по Украине. Однако тут же добавляет, что у их правительства "нет никакого нового статуса" в предоставлении Таурус. То есть для немцев это до сих пор табу.



Вот Россия с протянутой рукой обратилась к Северной Корее с просьбой о ракетах. А это, в свою очередь, заставило США пойти в ООН, чтобы созвать совет безопасности на 10 января. Потому что Белый дом владеет инфой, что Россия уже бьет по Украине северокорейской баллистикой. В тот же день должно состояться и спецзаседание Совета Украина-НАТО из-за массированной атаки.

Что будет с помощью от США

Пока непонятно даже, как долго Соединенные Штаты будут поставлять просто ракеты-перехватчики для украинских систем Patriot.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на сотрудников офиса Байдена и Пентагона, цена каждой такой ракеты для Patriot - от 2 до 4 миллионов. И что вскоре Вашингтон больше не сможет ими помогать. Другой представитель Вашингтона заявил, что США не сможет такими же темпами, как в 2022-2023 году поддерживать Украину.

Система Patriot/Wikipedia

Официальному Киеву пришлось срочно и самостоятельно объяснять слова из Вашингтона.

"Устойчивые поставки, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами", - сказал Зеленский.

Непонятно, когда голосование за более 61 миллиарда разморозят Штаты. И какие "операционные решения" примет Брюссель, чтобы разблокировать свои 50 миллиардов для Киева.

Отказ Турции пропускать минные тральщики

Также стало известно, что власти Турции отказались пускать в Украину два британских минных тральщика. Анкара мотивирует желанием "предотвратить эскалацию напряжения в Черном море".

У наших ВМС говорят, что никто ничего в Турции на самом деле не просил. Ибо сама просьба априори бессмысленна до конца войны.

Ничто из этого не помешало уже в пятницу созвониться президентам Эрдогану и Зеленскому.

Торговая "война" Польши против Украины

"Войну" торговую в частности, и против европейского будущего Украины ведет Польша. С такими месседжами вышла редакционная статья известного украинского издания. Аргументы не в последнюю очередь касаются блокады границы.

В конце прошлого месяца, когда в Польше сменился премьер и правительство, Киеву и Варшаве удалось приблизиться к "разруливанию" блокады. Политические отношения заметно потеплели.

То, что паралич границы должен был прекратиться хотя бы на время рождественских праздников - было хорошим знамением. И была причина надеяться, что блокада не возобновится. В экономическом и геополитическом смыслах - все это очень невыгодно и даже вредно самой же Варшаве.

Но рождественского чуда не произошло. В четверг границу снова взяли в заложники. Неожиданно кульминация этого произошла в субботу вечером. Министр сельского хозяйства Польши пошел на сделку с аграриями в обмен на деблокаду.

Но, во-первых. Все эти штуки не делаются за один вечер. И это означает, что на любом из этапов реализации требований фермеры снова могут вернуться к блокаде.

Во-вторых, в Польше еще много разного бизнеса и политиков. И большинство требований фермеров с Украиной не связаны.

Напомним, 8 января армия РФ нанесла удары по Днепропетровской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

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