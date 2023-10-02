Отсутствие помощи Украине в бюджете США: что известно о скандале и почему блокируют выделение средств

Перестать играть в игры и проголосовать за оказание помощи Украине призвал президент США Джо Байден после того, как Конгресс принял временный бюджет, вычеркнув из него строчку о финансировании Украины. Байден обвинил приближенных к экс-президенту Дональду Трампу республиканцев в умышленном создании бюджетного кризиса. А вот Трамп своими единомышленниками в Конгрессе остался доволен, хотя и надеется, что в следующий раз они смогут добиться большего.

Об этом говорится в сюжете собственной корреспондентки ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Помощь Украине от США: что известно о голосовании в Конгрессе

Приняв временный бюджет на 45 дней, Конгресс избежал катастрофы — предотвратил шатдаун, но с другой стороны подтолкнул ряд более мелких проблем. Кресло пошатнулось под спикером палаты представителей Кевином Маккарти — часть республиканцев не удовлетворена тем, что тот пошел на сотрудничество с демократами. В то же время, президент Джо Байден теперь требует от Макарти провести голосование по бюджету для Украины таких договоренностей они якобы достигли кулуарно.

В понедельник американские госслужащие и военные, как всегда, выйдут на оплачиваемую работу. Шатдаун, нависавший над ними, отодвинули на 45 дней. Именно столько у Белого дома и Конгресса, чтобы найти выход из бюджетного кризиса. Президент Джо Байден на следующее после голосования утро в воскресенье публично обратился к спикеру Маккарти с требованием провести голосование за финансирование Украины.

"Я надеюсь, что мои друзья с другой стороны сдержат слово о поддержке Украины. Они сказали, что собираются поддержать Украину на отдельном голосовании. Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне ожидаю, что спикер придерживается своего обязательство по обеспечению поддержки, необходимой для помощи Украине, когда она защищается от агрессии и жестокости", — сказал Байден.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Поклонники Трампа не хотят помогать Украине

Совершенно противоположные требования к спикеру Маккарти у части однопартийцев. Республиканцы из ультраправого радикального крыла против финансирования Украины. Равно как и против того, что временный бюджет был принят в коалиции с политическими оппонентами. Республиканец Мэтт Гэтс заявил, что будет инициировать отставку спикера. Близкое к экс-президенту Дональду Трампу крыло партии такие угрозы озвучивает не впервые и имеет реальные возможности воплотить их в жизнь. Сам бывший президент временный бюджет, где нет финансирования Украины, а также не учтены многие другие инициативы демократов, оценил положительно. Хотя и считает – его единомышленники не дожали.

"Я думаю, что республиканцы получили очень мало. Они могли бы достичь гораздо лучшего соглашения. Это стало спасением для Байдена, для демократов. Я считаю, что республиканцы могли получить больше, но у них вскоре будет второй шанс", — заявил Трамп.

Трамп / Фото: Associated Press

Республиканцы и демократы в Сенате обещают помощь для Украины

Но учитывать придется и мнение той части республиканцев, которые помогают Киеву. В совместном заявлении республиканцев и демократов из Сената говорится — в ближайшие недели они будут вместе работать над продолжением военной поддержки.

"Я уверен, что Сенат одобрит следующую экстренную помощь Украине позже в этом году. Будем откровенны: альтернативой нашим действиям сегодня было бы прекращение работы правительства, которого вполне можно избежать. Это не только приостановило бы наш прогресс в важных приоритетах, фактически вернуло бы их обратно", – говорил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел.

"Большинство в обеих партиях поддерживает помощь Украине. Делать больше – жизненно важно для безопасности Америки и демократии во всем мире", – сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

На счетах Пентагона остается миллиард шестьсот миллионов долларов, выделенных Конгрессом ранее. На них будет поставляться военная техника и боеприпасы. А вот последний транш прямой бюджетной помощи на счета в Киев был переведен на прошлой неделе.

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Напомним, Кулеба прокомментировал отсутствие помощи Украине в бюджете США.

Также Байден заявил о заключенном соглашении в Конгрессе США о продлении помощи Украине.

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