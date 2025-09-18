Отсутствие продавцов и официантов: какими будут последствия выезда за границу молодежи 18-22 года

Из-за выезда молодежи за границу уже сейчас не хватает продавцов, а могут исчезнуть официанты

Разрешение на выезд из Украины за границу для молодых людей в возрасте 18–22 лет уже ощутимо влияет на отечественный рынок труда, что влечет за собой массовые увольнения. Эксперты прогнозируют дефицит рабочей силы, особенно в некоторых отраслях.

Насколько ситуация может стать критической и какие больше отрасли пострадают, ТСН.ua поинтересовался у Татьяны Пашкиной, HR-эксперта.

По ее словам, сейчас еще рано рассматривать окончательные итоги разрешения на выезд, хотя она считает, что последствия непременно будут и не очень утешительны.

«Рано, потому что сейчас выехала только первая очередь — те, которые очень этого хотели. Еще есть вторая очередь, которые тоже хотят уехать, но, например, не имеют загранпаспорта или имеют какие-то другие сдерживающие обстоятельства. Думаю, что ближе к концу года все станет более понятным, а именно, каковы масштабы и последствия от разрешения выезда молодежи за границу», — рассказывает ТСН.ua Татьяна Пашкина.

Массовые увольнения и нехватка рабочих рук

Она добавляет, что на конец года будет понятно и количество уехавших, и количество уволившихся, чтобы уехать.

«Я не думаю, что это разрешение на выезд мужчин категории 18-22 года является прогрессивным решением для отечественного рынка труда. Прогнозируемо, что со временем, как следствие, у нас будет соответствующий дефицит рабочих рук. Известно, что в ряде компаний уже происходят внутри массовые увольнения этой возрастной категории работников. Тенденция, к сожалению, такая — молодежь увольняется и уезжает», — отмечает HR-эксперт.

А вот вернуть их в Украину будет очень сложно.

«У нас нет законодательно рабочего механизма возвращения мигрантов, если что-то пойдет не так», — отмечает Татьяна Пашкина.

Вакансий море, а кандидатов не густо

При этом на рынке труда сейчас присутствуют все остальные тренды — значительное количество вакансий и недостаточное количество кандидатов по большинству отраслей.

«Соответственно, даже это не помогает работодателям активнее искать претендентов на вакансии, например, в категории 45+, среди свитчеров (людей без опыта работы), более активно привлекать женщин на мужские профессии. Сейчас работодатели обратили внимание только на категорию 16+, но она пока как следует не сработала. Ситуация на рынке труда пока такова. И я не думаю, что у нас будут какие-то кардинальные изменения до конца года», — отмечает Татьяна Пашкина.

По ком ударит разрешение на выезд за границу

Она добавляет, что от выезда молодежи за границу почувствуют на себе прежде всего сфера гостеприимства и розничной торговли.

Торговля, кстати, пострадала больше всего, потому что именно там работало больше людей возрастной категории до 22 лет. Дефицит продавцов стал еще больше и их уже не хватает.

«Если говорить о сфере гостеприимства, то там соответственно будет нехватка официантов, поваров, хостес (лицо заведения, работник, который встречает гостей и отвечает за бронирование мест) операторов в контакт-центрах. То есть это коснется прослойки тех вакансий, на которые потребовался минимальный опыт работы и довольно юный возраст. Определенным образом это касается сферы начального производства и молодежных профессий в офисах. Их там не так много, но они есть. Поэтому что будет дальше — никто не знает», — отмечает Татьяна Пашкина.

Трудовые мигранты и зарплата в 800 долларов

В то же время, специалисты фиксируют в Украине острую нехватку рабочих рук в сферах логистики, строительства и производства, особенно в центральных и прифронтовых регионах.

Там работодатели рассматривают варианты трудоустройства трудовых мигрантов, преимущественно из Индии и республики Бангладеш. Средняя зарплата для разнорабочих 500 долларов, а специалистов готовы брать за 800 долларов.

«Вряд ли в условиях войны к нам будут массово ехать трудовые мигранты. Думаю, что тех, кто соблазнится такими деньгами в условиях нашей неопределенности, будет немного. И здесь большой вопрос не будут ли они рассматривать Украину только как транзитный пункт для движения дальше в Европу. Пока что у нас законодательство не очень „ласковое“ к трудовым мигрантам. И я не уверена, что там что-то существенно меняется», — заключает Татьяна Пашкина.