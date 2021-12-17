Отсутствие транзита будет вызовом, который Украина сможет преодолеть — глава "Нафтогаза"

Юрий Витренко напомнил, как после 2014 года Украина вышла из-под газовой зависимости от российского монополиста.

Руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко признал, что отсутствие транзита российского газа будет серьезным вызовом для Украины, но заверил, что его можно будет преодолеть так же, как монополию на поставку газа от "Газпрома".

Об этом он заявил 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на "1+1".

“Для всей системы вообще, если не будет транзита – это будет вызов. Необходимо будет перенастраивать режимы. Это серьезная ситуация, которую мы можем решать, но это сложно делать”, — подчеркнул Витренко.

Также читайте Транзит газа из России: Шмигаль заявил, что Украина хочет продлить контракт еще на 15 лет Чтобы не доводить до такой ситуации, глава "Нафтогаза" пообещал, что будут приложены все усилия, чтобы транзит продолжался. В то же время, он напомнил о полной зависимости Украины до 2014 года от поставки газа "Газпромом" из России.

“Они были уверены, что мы без их газа не проживем. Но мы за считанные месяцы поступили так, что мы не берем газ от "Газпрома". Он прекратил снабжение и думал, что мы не сможем жить. Мы начали получать газ из Европы. Была монополия "Газпрома", мы ее разбили”, – отметил Витренко.

"Они были уверены, что мы без их газа не проживем", – Витренко о монополии "Газпрома"

Напомним, глава Оператора ГТС Сергей Макогон предположил, что Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой.

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