Полицейская сбила ребенка, а отца отвезли в ТЦК: подробности скандала в Одесской области

В Одесской области полицейская сбила ребенка / © ТСН

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В городе Татарбунары в Одесской области разгорелся громкий скандал после того, как по словам местной жительницы Татьяны Коновалюк, полицейская на пешеходном переходе сбила 7-летнюю девочку, а когда отец пришел в участок выяснять обстоятельства, то его задержали и отвезли в ТЦК.

Об этой ситуации Татьяна Коновалюк написала в соцсети.

«Так сложилось, что мой муж, Александр Сухолита, тоже стал очевидцем этого дорожно-транспортного происшествия, поскольку ребенок был с ним. Он в это время находился вдоль дороги возле перехода и наблюдал, как ребенок передвигается через дорогу по переходу (девушка шла к отцу — Ред.). Когда ребенок прошел половину дороги, на его глазах машина сбивает его и 11 метров и протягивает к следующему пешеходному переходу», — написала Татьяна Коновалюк.

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По словам Татьяны, отец начал кричать, чтобы водитель остановила транспортное средство, поскольку в это время она отвлеклась на мобильный телефон и не увидела, что сбила ребенка.

«Только после его крика машина остановилась. Мужчина подбежал и вытащил ребенка из-под левого колеса и переместил его в нашу машину. Водитель при этом не вызвала скорую помощь и полицию, как об этом указано в правилах дорожного движения. При этом она переместилась на пассажирское место. Отец вызвал полицию, а полиция в свою очередь, вызвала скорую помощь», — рассказывает Татьяна.

В комментарии для ТСН.ua Татьяна Коновалюк дополнительно рассказала, что после того, как на следующий день ее муж направился в полицейский участок, то его оттуда отвезли в ТЦК.

«Мужчину вызвали повесткой в полицию как свидетеля происшествия, а оказалось, что это что-то похожее на месть. Мы поехали вдвоем, он зашел в помещение, но оттуда его быстро повезли в ТЦК, хотя он до этих событий не был в розыске. Там он прошел ВВК, но врачи сообщили, что необходимо дообследование. Мой муж гипертоник, ночью у него в ТЦК поднялось и не снижалось давление, у него случился гипертонический криз. Врачи „скорой“ сказали работникам ТЦК, что если они берут ответственность на себя, то они его не заберут, но мужу надо было срочно в больницу», — говорит Татьяна.

О самом ДТП с ребенком Татьяна добавила, что оно произошло на глазах у ее мужа.

«Ребенок шел с танцев, переходил переход, направляясь к отцу. Когда произошло ДТП, он был на эмоциях, и плакал, и кричал, вытаскивал ребенка из-под машины. Машина протянула ребенка 11 метров. Мужчина дал две пощечины водителю, но не бил. А она утром уже побежала в больницу, что она пострадала», — говорит Коновалюк.

По данным Татьяны, ее муж хоть и не находился в розыске ТЦК до этих событий, оказалось, что каким-то образом он оказался в статусе разыскиваемого.

«У нас три ребенка, но один ребенок — под опекой. Мужчина в розыске не находился, в приложении „Резерв +“ отмечалось, что он на учете. Мы это проверяли почти каждый день. В розыске он появился с 30 апреля, после того, как произошло ДТП»», — говорит Татьяна.

В полиции Одесской области официально подтвердили, что сотрудница полиции совершила наезд на 7-летнюю местную девочку, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу.

«Девочку осмотрели врачи, она получила незначительные ссадины, и была отпущена домой. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что она была в трезвом состоянии. В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства) и ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим полис (договор) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — рассказали правоохранители.

В то же время в полиции нам ответили, что действия, связанные с мобилизацией, уполномочены комментировать военные, но если мужчина нарушил мобилизационное законодательство, то полицейские имеют право доставить его в ТЦК.

Напомним, в Ровенской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.