Отцу 5 детей заблокировали счета из-за неявки: что говорят в Киевском ТЦК

Отца пятерых детей оштрафовали на 56 тысяч грн. из-за неявки на ВВК, он собирается в суд

В Украине идет мобилизация, но, как оказалось, даже на тех, кто имеет отсрочки до окончания войны, налагают штрафы.

О такой ситуации в соцсетях рассказал киевлянин Алока Раман Прасад, который имеет пятерых несовершеннолетних детей и, соответственно, оформлял и продолжал отсрочку.

Свое видение ситуации он изложил на странице в соцсети, где написал следующее: «Перед Пасхой остался без доступа к собственным счетам. Я отец пятерых детей. И сейчас мои счета заблокированы из-за штрафа 56369 грн от Деснянского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Но есть факт, который делает эту ситуацию абсурдной: у меня есть официальная отсрочка от мобилизации до завершения особого периода. То есть, по закону: я не подлежу призыву, меня не имели права направлять на ВЛК, я не мог ничего нарушить».

В комментарии для ТСН.ua он добавил: «В январе меня остановил экипаж полиции, проверили мои документы, доставили в ТЦК. Оказалось, что я нахожусь в розыске. Но на тот момент, когда я был в розыске, у меня была отсрочка до завершения военного положения. Меня сняли с розыска, дали направление на ВЛК и сообщили, что состоится слушание по постановлению об административном правонарушении».

Протокол об админнарушении. Фото со страницы Р. Прасада в соцсети

В документе речь идет о штрафе. Фото со страницы Р. Прасада в соцсети.

Скриншот оповещения о штрафе. Фото Р. Прасада

По словам Прасада, о существовании протокола он узнал в прошлую пятницу, 11 апреля, когда ему пришло исполнительное производство и были заблокированы банковские счета.

«Все произошло одномоментно. В ТЦК мне сказали, что я не присутствовал на слушании по админнарушению. Но я не был должным образом проинформирован», — подчеркивает он.

Кроме этого, Раман Прасад уточняет, что на весь период военного положения у него есть отсрочка, потому как у него есть пять детей, которых он содержит.

«У меня есть также удостоверение многодетного отца. Дети — несовершеннолетние. ТЦК подтверждает своими действиями, что у меня есть основания для отсрочки, но подают меня в розыск, после доставки в ТЦК — снимают с розыска. Я не являюсь призывником. И при этом выписывают мне штраф, открывается исполнительное производство, которое сейчас выполняется. У меня заблокированы банковские счета. В ТЦК мне сообщили, что свое решение отменить не могут», — говорит Раман Прасад.

Резюмируя, он добавляет, что были нарушены его конституционные права и действия ТЦК противоречат друг другу и уточняет, что проходил ВВК в 2024 году и также обновлял свои данные. Кроме того, он добавляет, что готовит иск в суд с требованием отменить административное правонарушение и, соответственно, на его взгляд, незаконно наложенный штраф, который уже удвоился и к сумме которого добавился исполнительный сбор.

Мобилизация в Украине: почему появился штраф от ТЦК

В Киевском городском ТЦК в комментарии ТСН.ua сообщили, что с ситуацией ознакомлены и имеют ответ.

«4 мая 2024 вступил в силу Закон Украины от 21.03.2024 № 3621-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» (далее — Закон). Этим Законом из положений законодательства о воинской обязанности и военной службе исключены такие определения как «ограниченно пригодный к военной службе» и „непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время», — сообщили в ТЦК.

И добавили: «Граждане Украины, которые до внесения изменений в законодательство о воинской обязанности и военной службе (до 4 мая 2024 года) были признаны ограниченно пригодными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев со дня вступления в силу Закона № 3621. То есть до 4 февраля 2025 года. В феврале 2025 года Верховная Рада продлила срок повторного осмотра до 5 июня 2025 года. Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВЛК — это нарушение правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП) за это налагается штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 17 000 до 25 500 грн. На данном этапе прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданному ТЦК и СП».

Касательно непосредственно Рамана Прасада, в ТЦК сообщили следующее: «Данный гражданин действительно имеет отсрочку как отец 5 детей. Однако Закон определяет необходимость прохождения повторного ВВК для всех граждан Украины, подпадающих под действие законодательства о воинской обязанности и военной службе, независимо от действующего бронирования или отсрочки. На гражданина наложен штраф в размере около 56 369 грн. Это результат удвоения базового штрафа (17 000–25 500 грн) из-за его неуплаты в течение 15 дней и передачи дела в исполнительную службу. Кроме суммы штрафа, исполнительная служба в свою очередь добавляет 10% исполнительного сбора и расходы на производство».

Напомним, ранее сообщалось, что статус «в розыске» может остаться даже после уплаты штрафа. Адвокаты раскрыли нюансы повторных штрафов от ТЦК за нарушение мобилизации.