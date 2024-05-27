"Оттуда мало кто выбрался": работник харьковского "Эпицентра" рассказал об аде после удара России по гипермаркету

В Харькове сегодня День траура по погибшим во время атаки строительного супермаркета. По данным полиции, известно о 18 погибших, 45 раненых. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Но эти цифры не окончательные, потому что поисковая операция еще не завершена. На месте до сих пор продолжаются поисковые работы.

Об этом говорится в материале Виктории Стрельцовой.

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Внутри строительного супермаркета все выгорело. Внутри трудно дышать из-за стойкого запаха гари, в воздухе летает пепел. Эти металлические конструкции - это сгоревшие полки с товарами, между рядами спасатели третий день просеивают остатки, чтобы отыскать останки погибших.

"Я отбираю остатки. Здесь так на первый взгляд, не видно есть ли здесь что-то есть. И приходится каждую лопату просеивать и просматривать. Из вещей бейджик нашли. Там на нем ничего не видно. Но он на шнурке. Возможно был прикреплен на шее", - говорит ведущий инспектор отдела предотвращения чрезвычайных ситуация Лозовского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Алексей.

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Спасатели работают в тяжелейших условиях. Темп работы может быть быстрее, если бы не постоянная угроза обстрелов. Лишь с утра работники ГСЧС из-за тревоги дважды вынуждены были прерывать работы и прятаться в укрытие. Но только есть момент, когда на город ничего с неба не летит — сразу же возвращаются к работе.

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Эксперты пытаются идентифицировать погибших

Этой ночью на месте удара нашли еще одного погибшего - он был в отделе продажи светильников. Количество жертв постоянно растет. Кроме того есть и без вести пропавшие. Родственники этих людей сдали ДНК-образцы, чтобы ускорить идентификацию. Среди тех кого уже криминалисты идентифицировали - мать и ее 12-летняя дочь. Мобильная криминалистическая лаборатория работает на месте уже 3 день подряд.

"Был такой случай. Близких родственников у женщины не было, но дальние родственники точно знали, что она пошла в "Эпицентр" за продовольственными товарами. Она погибла. Поэтому они предоставили для ДНК-анализа зубную щетку и личные вещи", - говорит специалист-криминалист ГУ Нацполиции Харьковской области Максим Шендерик.

Двумя авиационными боеприпасами россияне ударили по гипермаркету в субботу. Загорелся пожар на более чем 10 тысячах квадратных метров. Дым было видно издалека. С камер видеонаблюдения удалось выяснить, в эпицентре удара в гипермаркете было по меньшей мере двадцать человек.

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Выживший мужчина рассказал об аде

Валерий – один из сотрудников. Ему чудом удалось спастись.

"Я в столовой был. Я вывел девушку. Там с ней была еще одна девушка. Я побежал за Русланом и из раздевалки уже немногие вышли. Я выбрался", — говорит он.

В общей сложности 45 человек получили ранения. 21 из них до сих пор в больнице. Двое раненых в тяжелом состоянии. В Харькове в память о погибших сегодня объявили День траура. К месту трагедии люди со всего города увозят цветы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Еще 7 человек – пропавшие без вести! Поисковая операция в "Эпицентре" в Харькове длится трое суток!

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