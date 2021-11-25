Ответ будет мгновенным и жестким — Данилов о реакции стран Запада в случае вторжения России в Украину

Ответ будет мгновенным и жестким — Данилов о реакции стран Запада в случае вторжения России в Украину

По словам секретаря СНБО, страны Запада официально заявляют о поддержке Украины.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заверили, что страны Запада дадут "мгновенный и жесткий ответ" России, если она вторгнется на нашу территорию.

Об этом сообщил 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Я только вернулся из Канады, где у нас были очень мощные встречи с нашими партнерами. Прежде всего, это были канадцы, министр обороны Канады, заместитель министра обороны Канады. У нас состоялись встречи с сенаторами США, причем сенаторы были представлены как республиканцами так и демократами. Все разговоры — о помощи нашей стране. О том, как они в случае, если кто-то сойдет с ума, будут реагировать. И поверьте, реакция будет мгновенная, по крайней мере они это официально заявляют, и реакция будет очень жесткая", — сказал Данилов.

Право на владу: как будут реагировать страны Запада в случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину

Он напомнил, что Украина продолжает получать большую помощь из США, со стороны Великобритании, Канады. "Тех стран, которые действительно нам помогают. Кроме того, нужно понимать, что будет происходить в Польше, в странах Балтии. Потому что, если он (Путин-ред.) придет сюда, то следующими будут они. И если Европа этого не понимает, то нужно вернуться в историю и увидеть", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, как пишет Politico, два американских сенатора Роб Портман (штат Огайо) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир) призывают увеличить военную помощь для Украины на 50 миллионов долларов.