"Ответ будет!": Жданов рассказал, почему затаилась Россия и когда ждать нового ракетного удара

Россия, несмотря на прогнозы военных экспертов и политиков о самой сложной зиме в Украине в этом году, затаилась и не наносит массированных ракетных ударов по городам. На Рождество, 25 декабря, российские оккупанты, регулярно терроризирующие гражданское население по праздникам, точечно обстреливают города.

Сколько накопила боеприпасов и что задумала Россия. Когда РФ может нанести массированный ракетный удар и почему не может делать этого сейчас, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия накопила около тысячи ракет

По словам Олега Жданова, несмотря на большое количество ракет, которое есть у россиян, они испытывают проблемы с пусковыми установками. По последним данным от украинской разведки, опубликованных три недели назад, враг накопил около 850 ракет разных типов.

"Но эти данные уже немного устаревшие. Сегодня мы можем посчитать, что у них есть около тысячи ракет разных типов. Но для этих ракет еще нужны носители или пусковые установки. Они тоже не вечны и имеют ограниченный ресурс. И самолеты, которые они гоняли, стратегические бомбардировщики, нуждающиеся в ремонте и обслуживании. Налет часов очень велик — из Мурманска в Каспий и обратно. Поэтому я думаю, именно в этом причина", — считает Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что у РФ также есть проблемы с "Калибрами" морского базирования. По словам Олега Жданова, судя по последним событиям, враг боится выходить в Черное море.

"Как видим, наша авиация может уже долетать почти до середины акватории Черного моря. Потому что мы уже достаем до Феодосии, ракеты туда летят. Поэтому я думаю, это связано с особенностями применения самих ракет и их носителей", — говорит Олег Жданов.

Когда Россия может нанести удар по Украине

Сколько времени россиянам нужно на восстановление, очень сложно спрогнозировать, рассказал военный эксперт.

"Например, они базу, корабли свои, перебрасывают из Севастополя и других портов Крыма в Новороссийск. И даже собираются строить в Абхазии базу. Сколько они будут по времени перевозить все оборудование для хранения, подготовки и загрузки ракет на корабли, мы не знаем, к сожалению", — говорит Олег Жданов.

По его словам, в России имеется около 40-50 ракет каждого типа ракет Х-101, Х-555.

"Но опять же, в каком состоянии самолеты, готовы они подняться в небо и совершить пуски или нет. Кстати, они во время последних ракетных ударов со стратегических бомбардировщиков вообще буквально по две ракеты на самолет подвешивали. Не восемь, не десять, как это было в прошлом году, а всего по две. Так что очень сложно сказать", — рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что многие прогнозировали, что Россия может ударить по украинским городам 25 декабря.

"Мы же привыкли, что Россия любит конспирологию, к каким-то датам привязывается, поэтому ожидали, что они нам Рождество испортят. Сейчас большинство прогнозирует, что в новогоднюю ночь могут устроить атаку, как в прошлом году. Но очень трудно сказать, будут они уже способны или нет", — рассказал Олег Жданов.

"Россия позорится каждый раз с ракетами"

По словам Олега Жданова, несмотря на то, что Россия регулярно поднимает самолеты МиГ в воздух, в результате чего по всей территории Украины объявляют воздушную тревогу, у врага есть проблемы с "Кинжалами".

"По последней информации у них их 40 или 50 штук. Но во-первых, из практики применения выяснилось, что они летят на 900 километров. И второе — это точность. Они не так точны, как о них заявляла РФ. Выходит, что они каждый раз позорятся этими ракетами. Они их позиционируют как супероружие, аналогов которого нет в мире, а комплекс Patriot их сбивает. Поэтому я думаю, здесь и психологическая составляющая, и военная", — говорит военный эксперт.

Кроме того, по словам Олега Жданова, у России уменьшились запасы и средства применения, а в Украине наоборот — увеличились возможности системы противовоздушной обороны.

"Они бы очень хотели повторить прошлый год, но я не думаю, что у них получится", — считает Олег Жданов.

Что задумала Россия

Военный эксперт предполагает, что российская армия накапливает ракеты, чтобы атаковать, когда станет холоднее.

"Зима, как видим, не такая уж и холодная, с одной стороны. А с другой стороны, они могли изменить немного стратегию применения. Они, возможно, будут ракеты накапливать ближе к весне на какую-нибудь наступательную операцию. Или на нашу, чтобы отбиваться, "ломать" нам логистику, энергосистему. Если мы весной снова подготовимся и пойдем в наступление. Или, возможно, они рассчитывают на то, что к президентским выборам им нужна будет какая-то "победа", и они попытаются что-то захватить. Как вчера Шойгу репортировал лично Путину, что они Марьинку взяли", — рассказал Олег Жданов.

По его словам, Россия может ответить ракетным ударом по Киеву на уничтожение Вооруженными силами Украины корабля "Новочеркасск".

"Возможно, если они соберутся с силами. Только это будет не так быстро. Им нужно одно-два дня для принятия решения. Я бы больше ожидал на следующую ночь. Если и будет ответ, то он будет скорее всего именно ночью. Тем более, если подтвердит наша разведка, что там были "шахеды", которые они доставляли этим кораблем, то нужно будет компенсировать их нехватку. Тогда вероятность применения ракет в ближайшее время растет", — говорит Олег Жданов.

Напомним, украинские Воздушные силы филигранно отработали по российскому десантному кораблю Черноморского флота Новочеркасск в оккупированной Феодосии.

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