Ответ должен быть в 10 раз сильнее: эксперт о том, что ВСУ нужно начать более жестко отрабатывать по территории РФ

После того, как Россия нанесла удары по объектам украинской энергосистемы, Киеву самое время начать разработку плана по нанесению превентивных ударов по РФ.

Он уточнил, что речь идет исключительно о военной инфраструктуре на территории РФ.

Такое мнение Александр Коваленко высказал в интервью ТСН.ua.

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"Украине самое время разрабатывать план по нанесению превентивных ударов по российской военной инфраструктуре. Сейчас ситуация совсем другая. Мы должны ставить вопрос о том, чтобы предупреждать вот такие удары. Россия должна понять, что каждый раз в случае удара по территории Украины, ответ будет для них в 10 раз сильнее.Если вы оставить наших миллионы граждан зимой без тепла, тогда мы вас можем также наказать за это.Это будет достаточно жестко.Это предупреждение должно быть максимально понятным российским властям.Конечно, первый шаг должен быть.Это согласие. наших международных партнеров. Украине нужно осознать, что необходимо жестче отрабатывать по территории РФ", — отметил эксперт.

Он объяснил, почему ВСУ не наносили удары по РФ с начала вторжения и до сих пор не обстреливают Россию.

"Мы должны были доказать нашим партнерам, что мы не являемся варварами. Мы занимаемся исключительно обороной своей страны. Нам не нужно оказывать огненное влияние на территорию РФ или Беларуси. Мы готовы держать вот этот уровень, а потому давайте им больше оружия, которое нам сможет помочь, а мы вам гарантируем ее не использование по территории противника", — подчеркнул он.

Напомним, по мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, у российской армии уже нет преимущества, способного обеспечить ей успех в войне с Украиной.

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