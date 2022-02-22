Ответ на признание "ЛДНР": что в Раде говорят о военном положении и разрыве отношений с Россией

Ответ на признание "ЛДНР": что в Раде говорят о военном положении и разрыве отношений с Россией

В монокоалиции считают, что стратегия, как ответить России, должна быть единой и ожидают указаний от президента.

В Украине сейчас рассуждают, нужно ли разрывать дипломатические отношения с Россией. А вот вводить военное положение президент Зеленский пока не планирует. В Верховной Раде целый день дискутировали о том, как реагировать на решение Кремля о признании квазиреспублик на территории ОРДЛО. И, наконец, приняли специальное заявление, в котором призвали другие страны осудить действия России как акт агрессии и наказать максимально суровыми санкциями.

Об этом идет речь 22 февраля в сюжете ТСН.19:30.

В монокоалиции считают, что стратегия, как ответить России, должна быть единой и ожидают указаний от президента. Владимир Зеленский сообщил, что МИД обратился к нему с предложением рассмотреть возможность разорвать дипломатические отношения с Россией.

"Ко мне пришел запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Сразу после нашей пресс-конференции я буду прорабатывать этот вопрос. И не только этот вопрос, а другие действенные шаги по эскалации со стороны РФ", — отметил глава гост.

Вроде бы очевидно, логичный шаг на самом деле может осложнить помощь украинцам, которые являются политзаключенными Кремля. Или консульскую помощь в бытовых вопросах, скажем, когда нужно вывезти тело умершего заробитчанина. Эти же причины остановили власть от прекращения дипотношений со страной-агрессором восемь лет назад, когда война начиналась. А вот в Москве уже заявили: они разрывать дипломатические отношения с Украиной не планируют.

Как в Верховной Раде отреагировали на признание Россией независимости ОРДЛО

Вводить военное положение Зеленский планирует только в случае полномасштабного вторжения. В то же время в оппозиции не понимают, зачем медлить. Ведь, если воспламенится по полной, может быть поздно.

В парламенте, который не может инициировать введение военного положения, а только утверждает соответствующий указ президента, решили обратиться к миру. Нардепы призвали признать решение России о независимости квазиреспублик на территории Донбасса юридически ничтожным, осудить его как акт агрессии против Украины и ввести строгие санкции против России.

"Ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции ... включая заморозку запуска "Северного потока-22, отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществление платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в том числе тех, касающиеся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора", — отметил за трибуной ВР спикер Руслан Стефанчук.

Ответ партнеров не заставит себя ждать, уверяют в евроинтеграционном комитете Совета.

В заявлении депутаты подчеркнули, что Россия в одностороннем порядке фактически вышла из Минских соглашений и разрушила весь переговорный процесс по достижению мира. Международных партнеров призвали ускорить предоставление оборонной помощи Украине, которая остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Голосовали дружно, как никогда. Даже депутаты пророссийского ОПЗЖ не решились, как обычно, нажать красные кнопки в знак протеста. А только извлекли карточки из системы голосования, так, будто они отсутствовали.

Напомним, что ЕС договорился о санкциях против России.

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