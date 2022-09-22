Ответ на угрозы кремлевского фюрера: ЕС готовит восьмой пакет санкций против России

ЕС готовит восьмой пакет санкций против России на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о мобилизации, референдумах и ядерных угрозах.

Евросоюз планирует ответить Владимиру Путину – новыми санкциями. Его объявление о мобилизации, референдумах и ядерных угрозах и сдвинулось с места обсуждения восьмого пакета ограничений, которое тормозила, в частности, Венгрия, чей премьер вновь заявил, что против России следует отменить санкции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Новости о российской мобилизации спокойно не смогли смотреть в Литве. В местном Минобороны заявили, что силы быстрого реагирования привели в повышенную боевую готовность, ведь мобилизация будет проходить, в частности, и мимо их границ в Калининградской области.

В Латвии предупредили потенциальных уклонян из России, что на территории их страны убежище они не найдут. Латвия не будет выдавать таким гуманитарные визы. Финляндия, к которой накануне массово направились россияне, сейчас готовится закрыть для них границы и тем самым еще больше сузить сухопутную лазейку в ЕС гражданам России, для которых уже закрыты на въезд четыре соседних государства Евросоюза. Анализируя решение Путина, большинство западных лидеров использовали слова "слабость", "паника", которая, по их мнению, охватила Кремль после успешного контрнаступления украинской армии в Харьковской области. Ну и вместе с тем, это, говорят, свидетельство того, что Путин не хочет мира.

Восьмой пакет санкций против России: как еще ЕС унизит Путина

"То, что президент Путин объявил, является еще одной серьезной эскалацией непровоцированной войны, которую он развязал против Украины. Выглядит так, будто он в какой-то мере говорит на языке паники и отчаяния. Путин удваивает свою провальную стратегию угрозой применения ядерного оружия, он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину, но у него ничего не получится", – сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Главу европейской дипломатии, как и его коллег, министров иностранных дел стран ЕС, новости из Кремля застучали в Нью-Йорке. Они находятся сейчас на Генассамблее ООН. Но Боррель прямо там всех экстренно посадил за стол обсудить новую военную помощь Украине, ее договорились усилить, нет только деталей, как и новые санкции, конкретнее их уже завтра здесь будут обсуждать послы стран ЕС.

Подробностей, которые войдет в будущий, восьмой уже пакет, введение которого и сдвинула с места речь Путина, главный дипломат Евросоюза не раскрыл. Но источники Радио Свобода в дипломатических кругах в Брюсселе говорят: "на столе", так сказать, будет потолок цен на российскую нефть – эти ограничения давно пытаются протолкнуть страны Группы семи. Запрет на импорт русских алмазов и традиционно расширение черных списков.

Боррель уверен, что пакет найдет необходимую единогласную поддержку. Впрочем, накануне вечером отличился снова Виктор Орбан. Еще раз повторив, что следует и введенные уже санкции с России снять. Посмотрим, насколько напряженными будут переговоры о том, что еще намерены ввести.

Напомним, что встречи высокого уровня в Нью-Йорке проходят на фоне очередной эскалации, спровоцированной заявлениями Путина о псевдореферендумах и мобилизации. Это не помешало его министру Лаврову приехать в Нью-Йорк.