Ответственность для ТЦК за незаконную мобилизацию: нардеп сообщил, когда будет готов законопроект

Разработкой документа занимается группа народных депутатов, а представить его могут в течение следующих десяти дней.

Уже в ближайшее время в Верховной Раде может быть представлен законопроект, предусматривающий наказание для работников территориальных центров комплектования (ТЦК) за попытки мобилизации лиц, имеющих бронирование или не подлежащих мобилизации.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил народный депутат Максим Бужанский.

"Разработкой этого законопроекта занимается мой коллега Максим Павлюк. Он планирует представить документ комитета сразу после его завершения. Думаю, это вопрос недели или десяти дней, после чего законопроект можно будет зарегистрировать в Верховной Раде", – отметил Бужанский.

Какие именно нормы будут содержать документ, пока неизвестно. Однако ранее в своем Telegram-канале Бужанский заявил, что законопроект будет предусматривать ответственность для работников ТЦК за незаконную мобилизацию лиц, имеющих бронирование или не подлежащих мобилизации, а также для работников ВЛК за фальсификации выводов о пригодности к службе.

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"По предложению Начальника Генштаба Баргилевича и коллег нардепа Павлюка, будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВЛК за, грубо говоря, попытки выдавать больных за здоровых", — подчеркнул Бужанский.

По словам депутата, в законопроекте будет заложен принцип равенства ответственности: "Не может быть, что граждане имеют ответственность за нарушение правил военного учета, а сотрудники ТЦК и ВЛК – не имеют".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада работает над законопроектом, предусматривающим ответственность для сотрудников ТЦК за попытки мобилизации лиц, имеющих бронирование или не подлежащих мобилизации. Аналогичная ответственность будет касаться и работников военно-врачебных комиссий (ВЛК) за определение больных людей как здоровых.

В то же время, народный депутат Александр Федиенко опроверг информацию о том, что в Верховной Раде разрабатывается новый законопроект. По его словам, никаких законодательных инициатив на этот счет не разрабатывают.