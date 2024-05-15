Ответственность за уклонение от мобилизации: кто будет платить штрафы, а кого посадят

Верховная Рада Украины приняла ряд законов, ужесточающих ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от призыва во время мобилизации.

Игнорирование повестки будет дорого стоить военнообязанным украинцам. 11 апреля 2023 г. Верховная Рада приняла закон о мобилизации, который 16 апреля подписал президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает новые обязанности для военнообязанных, изменения в процессах мобилизации, базовой военной службы, права на отсрочку и наказание для уклонистов.

Кто считается уклонистом от мобилизации, какая ответственность предусмотрена за такие действия и могут ли посадить за уклонение от службы — далее в материале ТСН.ua.

Кто таких уклонист от мобилизации

Уклонистом от мобилизации считается военнообязанный, избежавший получения повестки для сверки военно-учетных данных или уклонившийся от отправки в армию.

Уголовная ответственность грозит уклонисту, который прошел сверку и медкомиссию, но отказался идти на службу в армию.

"Сведения об этом вносятся в ЕРДР и в случае установления этого факта начинается досудебное расследование — по материалам, предоставленным ТЦК", — объясняют в Нацполиции.

Если суд признает человека виновным в уклонении от службы, он может сесть в тюрьму от трех до пяти лет. В то же время обращение с человеком, вину которого не признал суд, должно соответствовать обращению с невиновным лицом.

Важно отметить, что даже если лицо было ранее приговорено к лишению свободы за совершение нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, и находится в военном запасе и не является забронированным в установленном порядке на период мобилизации, оно подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Какая ответственность за уклонение от мобилизации

Согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, военного учета несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения.

Если военнообязанный уклоняется от повестки для сверки военно-учетных данных, то к нему применяется административная ответственность.

Штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП):

в мирное время – от 3400 до 5100 грн.;

в особый период (в частности, военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Для граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 грн.;

в особый период (в частности, военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций:

в мирное время – от 17000 до 34000 грн;

в особый период (в частности, военное положение) – от 34000 до 59500 грн.

Штраф может быть наложен за уклонение от мобилизации в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее года с момента совершения.

Кроме того, нарушителей военного учета и мобилизации во время действия особого периода могут задержать на 3 часа для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения уклонисты могут быть задержаны до 3 суток.

Могут ли посадить за уклонение от мобилизации

Если военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но так и не явился в ТЦК без уважительной причины, в таком случае наступает уголовная ответственность. Это подразумевает статья 336 Уголовного кодекса.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком, который может длиться от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный – от года до двух.

Следует отметить, что есть определенные исключения, когда уклонение от мобилизации не наказывается законом. Верховный Суд определил критерии, по которым религиозная принадлежность человека может служить основанием не привлекать его к ответственности за "уклонение" во время мобилизации. Лицо не будет подлежать ответственности за уклонение от призыва, если подтвердит:

принадлежность к действующим согласно действующему законодательству религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием;

искренность убеждений не только словами, но и последовательными действиями.

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