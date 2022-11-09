Отвод российских войск из Херсона: эксперт предупредил о ловушке и провел аналогию с Чечней

В 1995 году что-то похожее было в Чечне.

Резонансную новость о приказе Шойгу отводить войска оккупантов из Херсона на левый берег Днепра украинский военный эксперт Петр Черник прокомментировал достаточно взвешенно. Он не исключает, что эта ситуация может оказаться ловушкой.

Об этом военный эксперт сказал в комментарии ТСН.ua.

"Все может быть. Проведу историческую параллель. Нечто подобное было в январе 1995 года, когда россияне штурмовали Грозный. Четыре больших колонны зашли в Грозный, дошли до центра, взяли дворец Джохара Дудаева, в итоге чеченцы скрылись в городе, перекрыли магистральные путепроводы и группами уничтожили россиян. Потеряли тогда от 1,5 тыс. до 2 тыс. убитыми, почти 5 тыс. ранеными, более 260 единиц техники. Нашему военному командованию нужно быть внимательнее, а обществу – не поднимать планку ожидания", — считает Черник.

Военный эксперт подчеркнул, что похоже россияне могут повторить и в Херсоне.

"Здравый смысл – залог нашей победы. Я уверен, что наши военные все адекватно понимают, на 100%. Враг очень подлый и гнусный. Мы можем думать, что он отошел, а он может в подвалах обустроить огневые гнезда и ждать живую силу и технику. У меня есть некоторый персональный опыт и понимание, что бой в городе – это ад", — говорит Петр Черник.

Заявления Шойгу об отводе войск с правого берега Херсона

9 ноября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину приступить к отводу войск за реку Днепр. оккупанты якобы покинут Правобережье в ближайшие сроки.

Стало известно, что оккупанты перед отступлением начали взрывать мосты. Взорваны по меньшей мере 5 переправ в Николаевской и Херсонской областях.

Также 9 ноября кремлевские пропагандисты сообщили о ликвидации заместителя гауляйтера Херсона Кирилла Стремоусова. Он якобы погиб в ДТП.

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