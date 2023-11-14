"Отжигает" не только Фарион: в языковой скандал "влипла" преподавательница из Днепра

Речевой скандал теперь разразился в Днепре. Студентка заявила, что преподавательница заставила ее говорить по-русски и унизила за украинский язык. А педагогиня от всех обвинений отрекается.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Языковой скандал в Днепре

Скандал случился в медицинском вузе прямо во время практического занятия будущих медиков. Студенты именно опрашивали пожилого мужчину о состоянии его здоровья, когда очередь дошла до Магдалины Пельчар из Львова. Преподавательница остановила ее, потому что та говорила к пациенту на украинском. С девушкой уже пообщались журналисты ТСН.

А вдобавок преподавательница дала "совет" девушке.

Женщина от всех обвинений девушки отрекается, к слову, на украинском языке.

Объяснение преподавательницы

Людмила Новоженина убеждает, девушку попросила говорить по-русски, потому что заботилась о пациенте, который якобы не понимал государственную.

Что говорят в заведении?

Сейчас в конфликте разбирается руководство заведения, там говорят, о языковом скандале узнали из соцсетей.

Все-таки руководитель соглашается, что преподавать в заведении должны по-украински, а на кафедре уверяют — так всегда и было.

Но впоследствии выясняется, что Людмила Новоженина на своих парах всегда говорит по-русски, хоть и якобы с разрешения студентов.

Видео, что преподавательница действительно проводит пары на русском, распространили и в соцсетях.

В защиту преподавательницы становятся и студенты вуза и говорят, что Магдалина украсила ситуацию.

Что говорят те, кто встал на защиту педагога?

Пока в скандале разбираются, в заведении не встают в защиту ни одной из фигуранток. Тем временем в сети пользователи поделились на два лагеря. Одни атакуют Магдалину за якобы клевету на преподавательницу.

Реакция на речевой скандал в Днепре. Скриншот/Facebook

Реакция на речевой скандал в Днепре. Скриншот/Facebook

Другие засыпают гневными комментариями преподавательницу:

“Надеюсь, что вас выселят в Сибирь! Мила Новоженина недостойна украинского гражданства”



“Дама, а вы что ждете русского мира? Видим, что является поклонницей речи врага, а в целом рашистов. Тогда кто вас здесь держит в Украине? без таких как вы, академия обойдется и не будет иметь ссоры. Позор таким преподавателям!!!! Прочь в рашу!!!!”



"Скажу на понятном для Милы язык: чемодан, вокзал, россия".

Новый поворот

Но через сутки после огласки этой истории на странице местного предпринимателя Андрея Табинского появилось видеообращение от Софии Золотаревской, на котором девушка утверждает, что и она еще недавно была студенткой этого университета, но перевелась в Полтавский медицинский университет. Причиной девушка назвала, в частности, и отношение к русскому языку преподавателей и руководителей Днепровского вуза.

Девушка заявила, что и многие учебники, которые в вузе издают студентам, написаны на русском.

А что там Ирина Фарион?

Впрочем, пока на эту историю нет реакции от языкового омбудсмана, неизвестно, занимаются ли делом правоохранители. Но взялись за другое языкознание — Ирину Фарион.

Напомним, что после ее громких заявлений о том, что она не считает русскоязычных военных украинцами, экснардепка рассекретила в своих соцсетях фамилию украинского студента в Крыму, решившего поддержать Фарион. Поэтому к нему и его единомышленникам постучались российские силовики и заставили извиняться за свою проукраинскую позицию. Поэтому на языковед еще раз подали заявления в СБУ.

14 ноября Фарион решила ответить на такие обвинения в ее сторону и назвала все спланированной провокацией ФСБ.

“Если этот студент, который вместо открестился от своих слов, реально из Крыма, то он точно должен знать об опасности подписываться собственной фамилией. Несмотря на то, он почему-то это сделал, и не указал, чтобы не распространять его сообщения публично, о чем некоторые корреспонденты отмечают и, как следует, их сообщения публикую анонимно. Не свидетельствует ли это о спланированной провокации ФСБ, подброшенной уже на этой неделе, когда предыдущая понедельничная атака, продолжавшаяся на все мои учетчики, с треском провалилась», — прокомментировала Фарион.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отжигает не только Фарион! В Украине вспыхнул новый ЯЗЫКОВОЙ СКАНДАЛ!

Напомним, скандал с Ириной Фарион вспыхнул еще сильнее — как "отличилась" дочь экснардепки.

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