Отжимание после операции и велопрогулки на третий день реабилитации: бойцы с ампутациями быстро восстанавливаются в США

История двух украинских ребят, которые на войне пострадали от мины типа "лепестков", но за время реабилитации бойцы должны не только восстановить здоровье, но и рассказать мировым политикам о войне в Украине, говорится в ТСН.

Двое украинских мужчин в Нью-Йорке научились ходить заново. 35-летний военный Антон получил ранения в Луганской области, когда сражались за Лисичанская и Северодонецк, а Виктор был ранен дважды на родной Донетчине. “Меня зовут Виктор, мне 23 года, я из Донецкой области, работал на шахте. Была ночь, не было видно. Сначала взорвался мой командир и сразу ничего не понятно было, я шагнул и тоже взорвался” — рассказывает о себе боец.

Причина ранения у ребят одна и та же – противопехотная мина, так называемый "Лепесток". Ее разбрасывают кассетные боеприпасы, обычно в одном 64 штуки, это лишь сорок граммов взрывчатки, но расчет на то, что на нее наступит пехотинец и его собратья, которые бросятся ему на помощь. Обычно от таких "Лепестков" страдают именно ступни. О своих ампутациях уже сейчас бойцы могут говорить даже шутя, а тогда самым трудным оказалось сообщить об этом родным. “Мне очень трудно, я не знал как сказать. У меня мама живет с отчимом, я ему позвонил по телефону. Говорю: «Папа, можешь отойти от мамы, кое-что произошло», – рассказывает Антон.

Он хотел обязательно сказать об ампутированной стопе сам. “Я накрылся простыней, ноги накрыл и когда пришел мой человек, я его обнял, он спрашивает что такое, а я говорю все нормально, немного обнял, но потом рассказал, что я не совсем цел и отложил простыню, но по дороге ко мне накрутили, думали, что меня там вообще нет. Поэтому даже на руку сыграло, потому что у меня просто немного стопы”, — говорит военный.

Реабилитолог Дмитрий Шевченко учил Антона и Виктора ходить. Он называет их первопроходцами, ведь уверен — в США могут восстанавливать больше раненых бойцов. Дмитрий объясняет, это ребята, которые смогли реабилитироваться в кратчайшие сроки. "Они были в хорошей форме, Антон и Витя были готовы уже первые недели", – рассказывает реабилитолог.

Антон свою реабилитацию начал еще в больничной койке, потому что понял, что нельзя потерять форму. На первую неделю после операции он уже подтягивался на больничной койке, а вместе с Виктором впервые после ранения сели на велосипеды на третий день реабилитации, а еще занимался на тренажере, набивал мяч и занимался боксом. "Начинали с малейшего, с шагов, равновесие, баланс, абсолютно все было, потому что после того, как мы получили протез, стали на него — этого всего не было", — рассказывает Виктор.

В США Антон и Виктор жили в украинской семье, которая заботилась о них, но чтобы иметь возможность принять больше бойцов из Украины, местные благотворители уже сняли и отремонтировали целый дом. “Уже новых ребят мы будем принимать в этом доме, это трехэтажное здание. Он в Нью-Йорке и здесь достаточно места где-то для 6-8 ребят”, – рассказывает волонтер Александр Рубцов.

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Именно он создал инициативу и занимается обустройством своего украинского дома. “Здесь есть у нас для тяжелых, для ребят, у которых будет ампутирование двух ног. У нас же первый этаж, прямо в спальню можно заезжать по коляске”, — рассказывает волонтер.

Убежден, что в Украине раненых много и реабилитация за границей может разгрузить больницы: "Реабилитация, на мой взгляд, должна проходить без сирен, должна проходить там, где есть свет и нет ракет".

В США у ребят была еще одна миссия — несмотря на плотный график лечения, они встречались с политиками и участвовали в мероприятиях по поддержке Украины. Своим примером они доказывали, как украинцы умеют держаться, несмотря ни на что.

Виктор в Штатах больше всего мечтал вернуться к любимой и наконец-то побыть с семьей после двух ранений. Антон поставил себе цель – обязательно вернуться на фронт. Не просто инструктором или в штаб, а именно к своим спецназам, на войну. “Не могу не идти, ну для меня война не заканчивается. Мог бы наверняка не пойти, будь мир”, — говорит Антон.

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