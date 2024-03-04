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Овчарки и БПЛА против смертоносного наследия оккупантов: как в Украине разминируют освобожденную землю

Овчарки и БПЛА против смертоносного наследия оккупантов: как в Украине разминируют освобожденную землю

Разминирование Украины / Фото: Министерство обороны Украины

В Министерстве защиты окружающей среды утверждают, что более двух триллионов гривен ущерба россияне уже нанесли экологии Украины во время полномасштабной войны.

Оккупанты загрязняют воздух, воду и почву. По данным правительства, почти треть территории государства нуждается в обследовании или потенциально заминирована. К поискам взрывоопасных предметов саперы привлекают специальные дроны и даже служебных собак. Псов обучают не только в Украине, но и постоянно передают партнеры из Евросоюза.

На одном из таких разминирований в Киевской области побывала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Европейские партнеры передают Украине специальные беспилотники для разминирования. Они, весом всего несколько килограммов, облетают заданную территорию и с воздуха сканируют ее с помощью специальных датчиков.

Беспилотник-разминчик / ©
Беспилотник-разминчик

"Он находит металлические предметы, которые имеют магнитное излучение. В течение этого месяца 2 взрывоопасных предмета уже нашли, ну и еще находили большое количество металла, но это я уже не считаю", — говорит военный.

Работает БПЛА в ручном или автономном режиме. Защитники говорят, что наибольший результат он дает в полутора метрах от земли при скорости 1,3 м/с. Если БПЛА находит перед собой какое-либо препятствие, разминировщик может взять управление на себя или дрон автоматически наберет безопасную высоту и вернется в точку взлета.

Разминирование / ©
Разминирование

За траекторией движения можно наблюдать на мониторе ноутбука или планшета. Техника значительно упрощает работу саперов. Благодаря дрону они уже знают координаты потенциально опасных объектов, а значит, и людей для дообследования территорий и разминирования нужно меньше.

Это поле, поросшее сорняками, следует разминировать как можно быстрее. Ибо рядом село на тысячу жителей. Оно в начале полномасштабного вторжения около месяца было под российской оккупацией. Поэтому смертоносного железа вокруг может быть много, предупреждает командир группы разминирования Александр Середняк.

Командир группы разминирования Александр Середняк / ©
Командир группы разминирования Александр Середняк

"Здесь была как раз серая зона, когда там стояли их (российские — ред.) войска, а там были наши. В основном градами стреляли, гранатометами, поэтому здесь много снарядов, которые не разорваны", — говорит он.

После обнаружения мины за дело берутся специально обученные четырехлапые. Голландская овчарка Рита ловко выскакивает из авто и ждет, пока на нее надевают специальную шлейку. У нее уже срабатывает рефлекс: если она надевает шлейку — она уже готова выполнять свои задачи.

Голландская овчарка Рита / ©
Голландская овчарка Рита

Хвостатая родом из Бельгии. Виталий Мусевич познакомился с ней в Польше, где вместе проходили обучение. С этого времени работают на разминировании в команде. Рита уже успела найти противотанковые мины, неразорвавшиеся снаряды, гранаты и другие взрывчатые вещества.

Без собаки разминировать территорию, говорит кинолог, гораздо труднее.

"Если очень большая насыщенность металлов, собака выбирает запах взрывчатого вещества. Там уже с металлоискателем не поищешь. Если большие завалы — их просто так трогать нельзя, потому что может быть взрывное устройство, которое может сдетонировать, собака это акуратно делает. Она нашла — обозначила", – рассказал Виталий Мусевич, младший сержант, инструктор центра специальных инженерных работ командования сил поддержки ВСУ.

Кинолог Виталий Мусевич / ©
Кинолог Виталий Мусевич

Зафиксированный дроном взрывоопасный предмет Рита благодаря острому обонянию находит быстро. И садится рядом, словно вкопанная. Любимый мячик – как вознаграждение.

Один нос хорошо, а два – лучше. Так что на поле выпускают еще и Тома. Этот служебный пес родился в Словакии. И теперь тоже работает в Украине. Находку Риты подтверждает неподвижной позой.

Собака-разминировщик Том / ©
Собака-разминировщик Том

Кинолог доволен, потому что его пес еще никогда не подводил: "Он многое находил — он мои глаза и уши".

Майор Леонид Левченко рассказывает, что Риту и Тома Украине передали партнеры из ЕС.

"В настоящее время в Украину въехало уже 20 служебных собак и эта программа рассчитана еще не на 1 год, потому что должны передать 50 служебных собак. Кинологи едут в Польшу, там проходит обучение наших кинологов со служебными собаками, которых готовят европейские инструкторы", — рассказал Леонид Левченко, начальник отделения поиска взрывоопасных предметов минопоисковыми собаками центра специальных инженерных работ командования сил поддержки ВСУ.

Но перед тем, как приступить к службе, собаки должны пройти сертификацию еще и в Украине, ведь "запах натовских боевых снарядов и запах российских боевых снарядов немного отличаются".

После того как хвостатые успешно отработали, на поле выходит сапер.

То, что зафиксировал дрон и услышали Рита и Томми – оставленный россиянами боеприпас. Его обезвредят. Но кинологи и саперы говорят: такого смертоносного хлама вокруг еще много. Так что и людям, и собакам работы хватит не на одно десятилетие.

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Напомним, Министерство экономики и технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике крупных данных, подписали соглашение о партнерстве, согласно которому в гуманитарном разминировании Украины будет помогать искусственный интеллект.

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