Овчарки и БПЛА против смертоносного наследия оккупантов: как в Украине разминируют освобожденную землю

В Министерстве защиты окружающей среды утверждают, что более двух триллионов гривен ущерба россияне уже нанесли экологии Украины во время полномасштабной войны.

Оккупанты загрязняют воздух, воду и почву. По данным правительства, почти треть территории государства нуждается в обследовании или потенциально заминирована. К поискам взрывоопасных предметов саперы привлекают специальные дроны и даже служебных собак. Псов обучают не только в Украине, но и постоянно передают партнеры из Евросоюза.

На одном из таких разминирований в Киевской области побывала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Европейские партнеры передают Украине специальные беспилотники для разминирования. Они, весом всего несколько килограммов, облетают заданную территорию и с воздуха сканируют ее с помощью специальных датчиков.

Беспилотник-разминчик

"Он находит металлические предметы, которые имеют магнитное излучение. В течение этого месяца 2 взрывоопасных предмета уже нашли, ну и еще находили большое количество металла, но это я уже не считаю", — говорит военный.

Работает БПЛА в ручном или автономном режиме. Защитники говорят, что наибольший результат он дает в полутора метрах от земли при скорости 1,3 м/с. Если БПЛА находит перед собой какое-либо препятствие, разминировщик может взять управление на себя или дрон автоматически наберет безопасную высоту и вернется в точку взлета.

Разминирование

За траекторией движения можно наблюдать на мониторе ноутбука или планшета. Техника значительно упрощает работу саперов. Благодаря дрону они уже знают координаты потенциально опасных объектов, а значит, и людей для дообследования территорий и разминирования нужно меньше.

Это поле, поросшее сорняками, следует разминировать как можно быстрее. Ибо рядом село на тысячу жителей. Оно в начале полномасштабного вторжения около месяца было под российской оккупацией. Поэтому смертоносного железа вокруг может быть много, предупреждает командир группы разминирования Александр Середняк.

Командир группы разминирования Александр Середняк

"Здесь была как раз серая зона, когда там стояли их (российские — ред.) войска, а там были наши. В основном градами стреляли, гранатометами, поэтому здесь много снарядов, которые не разорваны", — говорит он.

После обнаружения мины за дело берутся специально обученные четырехлапые. Голландская овчарка Рита ловко выскакивает из авто и ждет, пока на нее надевают специальную шлейку. У нее уже срабатывает рефлекс: если она надевает шлейку — она уже готова выполнять свои задачи.

Голландская овчарка Рита

Хвостатая родом из Бельгии. Виталий Мусевич познакомился с ней в Польше, где вместе проходили обучение. С этого времени работают на разминировании в команде. Рита уже успела найти противотанковые мины, неразорвавшиеся снаряды, гранаты и другие взрывчатые вещества.

Без собаки разминировать территорию, говорит кинолог, гораздо труднее.

"Если очень большая насыщенность металлов, собака выбирает запах взрывчатого вещества. Там уже с металлоискателем не поищешь. Если большие завалы — их просто так трогать нельзя, потому что может быть взрывное устройство, которое может сдетонировать, собака это акуратно делает. Она нашла — обозначила", – рассказал Виталий Мусевич, младший сержант, инструктор центра специальных инженерных работ командования сил поддержки ВСУ.

Кинолог Виталий Мусевич

Зафиксированный дроном взрывоопасный предмет Рита благодаря острому обонянию находит быстро. И садится рядом, словно вкопанная. Любимый мячик – как вознаграждение.

Один нос хорошо, а два – лучше. Так что на поле выпускают еще и Тома. Этот служебный пес родился в Словакии. И теперь тоже работает в Украине. Находку Риты подтверждает неподвижной позой.

Собака-разминировщик Том

Кинолог доволен, потому что его пес еще никогда не подводил: "Он многое находил — он мои глаза и уши".

Майор Леонид Левченко рассказывает, что Риту и Тома Украине передали партнеры из ЕС.

"В настоящее время в Украину въехало уже 20 служебных собак и эта программа рассчитана еще не на 1 год, потому что должны передать 50 служебных собак. Кинологи едут в Польшу, там проходит обучение наших кинологов со служебными собаками, которых готовят европейские инструкторы", — рассказал Леонид Левченко, начальник отделения поиска взрывоопасных предметов минопоисковыми собаками центра специальных инженерных работ командования сил поддержки ВСУ.

Но перед тем, как приступить к службе, собаки должны пройти сертификацию еще и в Украине, ведь "запах натовских боевых снарядов и запах российских боевых снарядов немного отличаются".

После того как хвостатые успешно отработали, на поле выходит сапер.

То, что зафиксировал дрон и услышали Рита и Томми – оставленный россиянами боеприпас. Его обезвредят. Но кинологи и саперы говорят: такого смертоносного хлама вокруг еще много. Так что и людям, и собакам работы хватит не на одно десятилетие.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ТСН в телемарафоне! Новости Украины в прямом эфире!"

Напомним, Министерство экономики и технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике крупных данных, подписали соглашение о партнерстве, согласно которому в гуманитарном разминировании Украины будет помогать искусственный интеллект.

Читайте также: