"Ожидали, что дойдем до Крыма за три дня": танкист рассказал, оправдали ли надежды легендарные "Леопарды"

Год назад Германия передала Украине свои легендарные танки. Танкист, главный сержант роты Игорь Игнатенко рассказал, оправдали ли надежду эти бронированные боевые машины.

В эксклюзивном интервью Наталье Островской военный ответил, изменили ли "Леопарды" ход войны.

"Нет такого оружия, которое может изменить ход войны. Потому что законы физики, пожалуй, это единственные работающие законы. На каждое действие есть равносильное противодействие. То есть на "Леопарды", на "Челенжеры", на "Абрамсы" — на все есть противодействие. Это просто хорошее средство поражения, огневое средство. К какому-то сверхъестественному эффекту оно не привело. Что там все ожидали, что сейчас на поле выйдут "Леопарды" и все — в Крым за три дня дойдем..." — рассказал танкист.

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