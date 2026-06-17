Ожидание по 12 часов, десятки автобусов и проезд за 250 евро: на границе с Польшей образовались огромные очереди

Пассажирские автобусы застряли на границе / © ТСН

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На украинско-польской границе во Львовской области развернулся настоящий летний транспортный коллапс. Пассажиры и водители международных рейсовых автобусов вынуждены по 12 часов и более изнурительно ждать пересечения государственной границы в международном пункте пропуска «Шегини–Медика». Причиной гигантских пробок стало начало масштабных ремонтных работ дорожного покрытия полосы для автобусов на польской стороне. Несмотря на предварительные оптимистичные прогнозы, что польская пограничная служба сможет пропускать хотя бы до восьми автобусов за 12 часов, в реальности очередь движется в разы медленнее.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Что происходит на украинско-польской границе

Картина у подъезда к пункту пропуска поражает: на лужайках по обе стороны автомобильной дороги играют уставшие дети, а в тени пытаются устроиться обессиленные путники. Большинство из этих людей приехали сюда ещё в полночь, и сколько им ещё придётся простоять под солнцем — никто точно не знает.

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Мирослава Ободивская, пассажирка рейсового автобуса: «Мы просто едем в гости к родственникам, и тут внезапно на ровном месте произошла такая неприятная ситуация, настоящий форс-мажор. Я уже просто физически не могу нормально говорить, хочется выпить какого-нибудь магния, чтобы успокоиться… Уже хочется плакать от бессилия, нервы просто не выдерживают».

Рядом, в такой же ловушке, находятся десятки мам с младенцами и маленькими детьми, которым тяжело переносить духоту в салонах. Пассажирка Даша Лукашова сетует: «Водитель честно сказал, что ждать ещё очень и очень долго, а приехали мы сюда где-то в половине первого ночи. Ребёнку тяжело, она уже стала ужасно нервной, плачет и вообще ничего не хочет».

Чтобы у людей был хотя бы какой-то базовый доступ к элементарным туалетам, проточной воде и горячей еде, водители вынуждены парковать автобусы на близлежащих автозаправочных станциях. Крупных запасов продуктов с собой в дорогу никто из пассажиров заранее не брал, а питаться на АЗС бутербродами и кофе для многих семей обходится слишком дорого. Ситуация осложняется тем, что у многих путешественников в карманах лежат заранее забронированные билеты на самолеты из польских аэропортов, поэтому люди начинают в панике искать любую альтернативу, чтобы ускорить пересечение границы.

Некоторые пассажиры рассматривают вариант полностью выйти из автобуса и воспользоваться пешеходным переходом, однако местные дельцы уже успели развернуть на этом бизнес. Пассажирка Анастасия Божко возмущается: «Есть мысли просто пешком перейти границу. Но нам здесь на месте сразу предлагали подвезти на машине за 250 евро! Ну извините, откуда такие заоблачные цены?! При этом наш официальный перевозчик никаких средств за билет возвращать не будет. А мы за этот билет на автобус заплатили 4150 гривен».

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Почему легковые автомобили едут, а автобусы стоят: бюрократическая ловушка для водителей

Самое парадоксальное в этой ситуации то, что для обычных легковых автомобилей в Шегинях ничего не изменилось — они пересекают государственную границу в привычном, очень быстром режиме. Очереди на автомобильной полосе почти нет, там стоит максимум около двадцати машин. Водители легковых автомобилей и частных микроавтобусов видят страдания пассажиров крупных рейсов и говорят, что готовы бесплатно или за символическую плату подсаживать к себе людей, которые критически опаздывают на самолеты или поезда.

Назар Крецула, водитель частного микроавтобуса: «Мы здесь в очереди для легковых автомобилей ждем всего минут 40, до непосредственного проезда на пограничный контроль осталось ещё где-то минут 15–20. Если людям из автобусов действительно очень нужно, они не успевают в аэропорт и из-за этого теряют дорогие билеты — я без проблем могу помочь, подсадить в салон. К таким ситуациям нужно относиться исключительно по-человечески и с пониманием».

Однако крупные пассажирские автобусы не могут просто развернуться и поехать на другой, менее загруженный пункт пропуска (например, в соседние Краковец или Раву-Русскую). Как объясняют опытные международные водители, каждый регулярный рейс имеет строгое разрешение и утвержденный международный паспорт маршрута, в котором четко прописан пропуск исключительно через Шегини.

Изменение этого документа — это длительный юридический процесс. По словам водителей, чтобы официально изменить разрешение и перенаправить маршрут на другой таможенный пост, потребуется около полугода, ведь этот маршрут должны утвердить и поочередно согласовать профильные министерства всех транзитных стран, через которые движется автобус — Италия, Чехия, Австрия, Польша и Украина. Водитель Дмитрий Дмитришин добавляет: «На выезде нам сказали, что ехать можно, поставили в очередь, но она движется очень медленно. Сначала люди не отказывались от поездки, но сейчас уже понемногу выходят из салонов и добираются дальше другими способами».

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Ремонт продлится более года: советы Пограничной службы

Согласно официальным сообщениям польской стороны, масштабный ремонт дорожного покрытия на их стороне — это долгосрочный проект, который продлится вплотьдо ноября следующего года. Украинские пограничники физически и юридически не могут повлиять на ускорение работы польских коллег или каким-либо образом самостоятельно сократить очередь — скорость оформления на той стороне от них не зависит.

Светлана Бурда, пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ: «В целом на нашей западной границе успешно функционируют 61 официальный пункт пропуска и 8 дополнительных пунктов контроля. Соответственно, всем гражданам, которые только планируют свою будущую поездку, мы настоятельно рекомендуем перед покупкой билетов обязательно уточнять у компании-перевозчика, через какой именно пункт пропуска будет следовать этот автобус, и сознательно выбирать те маршруты, которые пролегают через менее загруженные направления».

Статистика свидетельствует о значительной сезонной нагрузке: только с начала июня 2026 года западную границу Украины официально пересекли более миллиона человек и свыше 200 тысяч автомобилей. Эксперты прогнозируют, что в течение всего лета из-за массовых школьных каникул, студенческих каникул и сезонных отпусков эта цифра гарантированно вырастет как минимум на 20 процентов, поэтому пассажирам стоит заранее заложить дополнительное время на возможные задержки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АВИАКАТАСТРОФА В ХМЕЛЬНИЧЧИНЕ? СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДЕТАЛИ РАЗГОВОРА ТРАМПА С ЗЕЛЕНСКИМ! | ТСН 20:00 16 июня

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