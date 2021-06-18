Ожидают еще один кран, дорога в километровых пробках: перевернутую фуру с трассы Киев-Чоп не могут убрать

Грузовик заполнена битумом, что затрудняет его подъем.

Крупная авария на трассе Киев-Чоп, возле города Буск Львовской области. Из-за столкновения грузовика и легковушки движение там затруднено, водители жалуются на многокилометровые пробки.

Об этом говорится в ТСН.14:00.

На видео с квадрокоптера видно, как растянулся затор. В двух полосах стоят автомобили. Автомобили почти не двигаются, поэтому водители вышли из машин. Десятикилометровые пробки образовались в обе стороны. Движение парализовано из-за аварии. Сначала была информация о том, что фура столкнулась с одним автомобилем, но вот теперь стало известно: участники ДТП — это три автомобиля, две легковушки, которые двигались в направлении Львова и автоцистерна, которая ехала им на встречу и перевозила битум. Грузовик от столкновения перебросило поперек дороги, полностью заблокировав движение. Но вот кто у кого въехал, причины ДТП — полиция еще выясняет.

Патрульные организовали объезд по обочине, но это не очень улучшило ситуацию. Благодаря реверсном движении лишь немного разгрузило корки. Известно, что в ДТП травмированы два человека — это пассажир легковушки и водитель грузовика. Об их состоянии пока ничего не известно. И вот как раз сейчас автоцистерну пытаются снять с дороги, но сколько времени это займет, неизвестно. Поэтому водители, которые могут обойти это направление — обходите. Если нет, то учтите, стоять в пробках придется около часа.

В комментарии ТСН.ua патрульный Тарас Иванчук сообщил, что сейчас правоохранители ждут еще один кран, чтобы эвакуировать с места происшествия грузовик.

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"Ситуация плачевная. Фура полностью перегородила дорогу и ее невозможно забрать. Приехал один кран, но им грузовик невозможно поднять. Мы ожидаем еще на один кран. Желательно, чтобы водители обходили этот участок дороги и ехали в объезд через село Красное, хотя и там дорога не в лучшем состоянии, а потому лучше сегодня свои поездки этим направлением отменить ", — сообщил патрульный Тарас Иванчук.

По словам патрульного, вес грузовика 24 тонны, он полностью загружен битумом. Предварительно, дорога еще 2-3 часа будет перекрыта.

"Когда приедет кран, то мы полностью перекроем дорогу и будем пытаться поднять грузовик", — сообщил патрульный.

Напомним, в Киеве пассажирский бус не разминулся с автомобилем.

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