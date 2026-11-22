Атака РФ на Киевщину 22 ноября / © ТСН

Реклама

В ночь на 22 ноября российская армия атаковала Киевщину беспилотниками. В поселке Дымер Вышгородского района поврежден пятиэтажный жилой дом, возник пожар, а квартиры с первого до пятого этажа разрушились.

О ходе поисково-спасательной операции и ситуации на месте трагедии рассказала корреспондентка ТСН.ua Валентина Доброта. По ее словам, возле дома собралось много людей, которые ждут известия о своих родных и друзьях. Большинство из них неохотно общаются с журналистами.

Реклама

Атака на Киевщину 22 ноября: что произошло в Дымере

В Вышгородском районе после полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. Военные предупреждали о движении реактивных беспилотников на севере Киевской области.

Реклама

По словам главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, в результате атаки БпЛА поврежден пятиэтажный жилой дом. Удар частично разрушил один из подъездов.

«Возник пожар и разрушены квартиры от первого до пятого этажа. Спасатели проводят эвакуацию жителей», — сообщил чиновник.

Взрывной волной также повредило здание расположенного рядом детского сада и помещения магазина.

© ТСН

© ТСН

Погибшие и пострадавшие: последствия удара по Дымеру

По данным ГСЧС, сначала под завалами могли находиться, по меньшей мере, семь жителей дома. Спасатели разбирали разрушенные конструкции и искали людей.

Реклама

«В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы, разбор разрушенных конструкций и поиск людей», — сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 12.00 спасатели деблокировали тело погибшей женщины. Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан подтвердила, что погибшая — женщина. Ее личность устанавливают правоохранители.

В то же время в результате атаки пострадали три человека, среди них ребенок. У женщины 1972 года рождения зафиксировали острую реакцию на стресс. Подросток получил множественные осколочные ранения руки — его госпитализировали. Еще одна пострадавшая 22-летняя девушка получила резаные раны стопы.

По предварительным данным, под завалами могут находиться до восьми человек, в том числе дети. Также сообщалось, что 14 жителей дома не выходят на связь.

Реклама

«Первая погибшая — женщина. Позже спасатели деблокировали тело 18-летнего парня. В настоящее время 12 человек не выходят на связь», — рассказала корреспондентка ТСН.ua.

© ТСН

© ТСН

Корреспондентка ТСН.ua работающая на месте трагедии Валентина Доброта рассказала, что спасатели продолжают разбирать завалы, а строительный мусор сразу вывозят. На месте работают психологи, полиция и другие экстренные службы. Люди, лишившиеся жилья, получают помощь и психологическую поддержку.

«На данном этапе разбирают завалы. Сразу вывозят строительный мусор. Рядом стоит машина ритуальных услуг, куча полиции и спасателей. Рядом с домом летает коптер. Наверное, запускают спасательного», — рассказала журналистка.

© ТСН

© ТСН

Что сообщил Зеленский об атаке на Киевщину

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после российской атаки на Дымер идет поисково-спасательная операция. По его словам, в результате удара беспилотником в пятиэтажном жилом доме частично разрушен подъезд.

Спасателям удалось эвакуировать девять человек и локализовать пожар. В то же время, под завалами еще могут находиться люди — 14 жителей дома не выходят на связь.

Зеленский также рассказал о масштабах российских атак в течение недели. Под ударами РФ оказались 20 регионов Украины. В общей сложности российская армия применила около 2700 беспилотников, почти 1460 авиабомб и 165 ракет разных типов.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о массированной российской атаке на Киевщину. Тогда под ударом оказались Бучанский и Броварской районы: два человека получили ранения, также были повреждены частные дома, административные здания предприятий и автомобиль.

Новости партнеров

Новости партнеров