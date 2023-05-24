Озвучены сроки поставки F-16: итоги встречи министров обороны стран ЕС с генсеком НАТО

Россия может не надеяться, что поддержка Украины со стороны союзников уменьшится, и свидетельством тому является решение союзников тренировать украинских пилотов, заявил журналистам генсек НАТО, который присоединялся к встрече министров обороны стран ЕС. Европейские страны-участницы авиакоалиции сейчас готовятся учить летчиков оперировать F-16, рассказывает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Познакомить с современным боевым авиапарком, научить летать на нем и воевать - это то, на чем, в первую очередь, сосредоточится авиакоалиция. В Минобороны Дании (она среди стран, готовых тренировать), рассчитывают, что приступить смогут летом, когда уладят необходимые формальности. Продолжать курс, отметил датский министр, может до полугода, прежде чем украинские летчики смогут использовать F-16. Свое желание приобщиться к тренингам медленно озвучивают и другие страны ЕС относительно так называемой авиакоалиции, формально пока еще не принадлежащие. Среди них — Польша, имеющая опыт учить танкистов и артиллеристов. “Мы готовы, польская сторона готова учить пилотов на самолетах F-16. Такая учеба еще не началась, но мы готовы ее проводить. Я предложил, чтобы этот вид обучения был включен в обучающую миссию ЕС. Не будем скрывать: это инструмент, который также позволит компенсировать расходы на обучение украинских военных», – говорит министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Источники издания "Политико" из Восточной и Центральной Европы не исключают, что осенью Украина может получить истребители. Хотя формально ни одна из стран, готовая пилотов учить, не обязывалась поставлять Украине джеты. У министра обороны Алексея Резникова предполагали, что первыми могут стать Нидерланды. Но глава их Минобороны накануне заметила: это не ко времени. Сначала навыки справляться с современным боевым авиапарком. “Должны быть пилоты, умеющие воевать и управлять этими самолетами. Следующим шагом будет поиск собственно самолетов. Но, как я уже сказала, это следующий шаг. Мы продолжим обсуждение следующего шага с нашими союзниками и странами, где могут быть F-16. Но это не на столе сейчас”, — заявила министер обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Подготовка летчиков позволит государствам-участникам «истребительной» коалиции затем принять решение и о передаче самолетов, считает генсек НАТО, который накануне от имени Альянса встретился с министрами обороны ЕС. Авиапрогресс считает сигналом, что подтверждает долгосрочную поддержку Украины партнерами, которую Россия, сказал, не сможет «переждать». Между тем в рамках другой инициативы передачи Украине миллиона боеприпасов со складов ЕС в течение года, пятую часть обещанного, она уже получила. По словам главы европейской дипломатии, 220 тысяч артснарядов разного калибра и 1300 ракет — отправлено.

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