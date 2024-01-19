“П***расы вы **ные!”: суд над Мазепой завершился матами из зала

Бизнесмен заверил, что будет подавать апелляцию на сегодняшнее решение суда, по которому он был заключен под стражу с возможностью выйти из следственного изолятора, уплатив 349 млн грн.

Бизнесмен Игорь Мазепа, обвиняемый в организации преступной группы, противоправно завладевшей землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, считает, что его пытаются привлечь к ответственности за "предпринимательскую работу, которую он делает каждый день".

Об этом сообщила из зала Печерского райсуда журналистка ТСН Виктория Ковцун.

По его словам, прокуратура и ГБР сделали первый шаг к очень опасному прецеденту, когда “честного бизнесмена, который не боится, не скрывается, ставит свое имя за теми компаниями, которые он развивает, не прячется за своими секретаршами, за своими водителями, можно привлечь к ответственности за предпринимательскую работу и инициативу, которую он делает каждый день”.

Игорь Мазепа утверждает, что как руководитель компании Concorde Capital всегда работал на то, чтобы собрать лучших людей вокруг себя, "свободных в своих мыслях, креативных, с лидерством".

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"Следователи ГБР и представители прокурора на таких людей говорят, что они не просто не лучшие на этом рынке, а что они преступники. За то, что они делают очень хорошо и очень конкурентно, в мировых масштабах работу. И это очень сильно подрывает доверие вообще внутренних инвесторов, а когда нет доверия внутреннего инвестора, бизнесмена, предпринимателя к случающемуся в стране, то мы никогда не сможем построить свободную и процветающую Украину", — говорил он в зале Печерского райсуда после того, как ему была избрана мера пресечения.

Бизнесмен заверил, что будет подавать апелляцию на сегодняшнее решение суда, по которому он был заключен под стражу с возможностью выйти из следственного изолятора, уплатив 349 млн грн. По его мнению, апелляцию будет подавать и прокуратура. Ранее сообщалось, что сторона обвинения требовала для задержанного содержания под стражей с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в размере 700 млн. грн.

В начале речи Игоря Мазепы неизвестный мужчина в зале судебных заседаний эмоционально выразил свое отношение к суду. После чего попросил его не снимать, потому что переживал за судьбу своего бизнеса.

"П***расы вы *бани!! Прокуратура, этот Костин... Вы тупые быки по жизни... *бав я вас всех в рот, *бани прокуроры и этот судья тупорылый... Он штурмовик, его надо сейчас в Харьков, чтобы он пошел под Купянском работать”, — выпалил он бранную тираду перед тем, как покинуть помещение суда.

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