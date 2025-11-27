Падает зрение? : неожиданные советы от офтальмологов, как сохранить ясность взгляда

В Украине становится больше обращений к медикам из-за зрения / © Credits

Блэкауты, вызванные вражескими обстрелами, наносят серьезный удар по зрению украинцев. Длительные периоды без света заставляют людей работать и читать в полумраке, что приводит к чрезмерному напряжению зрительного аппарата. Офтальмологи фиксируют увеличение количества обращений от пациентов разного возраста.

Последствия работы в темноте исследовала корреспондент ТСН Ирина Маркевич.

Главная опасность для старшего поколения

Надежда Михайловна, которая «обожает много читать, решать ребусы и мелкую работу», рассказывает, что постоянное желание «дочитать» в условиях, когда «световой день короткий», приводит к серьезной усталости.

«Когда пасмурные дни, нет света, когда долго отключают… семь-шесть часов, а световой день короткий, а ты хочешь дочитать, а уже все — глаза сливаются, — делится она, добавляя: — Я думаю, хоть бы не ослепнуть».

Периоды, когда «все плывет перед глазами», стали более частыми и длительными.

При осмотре офтальмолог подтвердила, что кроме возрастных изменений и катаракты (помутнение хрусталика), она замечает тревожный симптом — высокое глазное давление. Именно на него непосредственно влияет напряжение глаз в темноте.

«Когда наш зрачок расширен — это то, что вы любите в темноте читать, — давление увеличивается. Это состояние, которое не просто опасно, оно грозит слепотой», — предостерегает врач.

Целый комплекс проблем, связанных с возрастом и анатомией глаза, обострила именно темнота. Врачи категорически советуют: «Не читать, не работать в темноте. Сейчас блэкауты, когда темно — мы не работаем вблизи».

Проблемы молодого поколения и синдром «песка»

Если у старшего поколения темнота обостряет хронические проблемы, то у младшего из-за чрезмерного напряжения зрительного аппарата происходит преждевременное старение глаз и ухудшение зрения.

Среди общих симптомов ухудшения зрения фиксируют:

головную боль

ощущение «песка» в глазах

невозможность навести фокус

29-летняя Мария жалуется на сильную усталость, особенно последний месяц: «Есть ощущение, что что-то мешает, резкость уменьшилась, это мешает мне читать, писать». При этом за компьютером она проводит «в среднем от 8 часов».

Правило «20–20–20» и автономный свет

Совет врача для Марии и всех, кто много работает за компьютером, особенно во время отключений:

Автономное освещение: даже во время отключения света используйте автономные лампы, чтобы в помещении работал не только экран компьютера. Это помогает глазам не так сильно напрягаться. Перерывы: делайте перерывы по правилу 20–20–20, то есть каждые 20 минут делаем перерыв на 20 секунд и смотрим на 20 метров вперед. Взяли чай и пошли смотреть в окно. Увлажнение: регулярно капайте увлажняющие капли. Режим: за два часа до сна не пользуйтесь телефоном, особенно «из положения лежа».

Офтальмолог подытоживает: «Какой бы работа важной ни была, все равно здоровье важнее».

Чтобы уберечь зрение в условиях постоянного мрака, необходимо также контролировать уровень сахара, следить за дефицитом витаминов и регулярно проверять остроту зрения взрослым и детям.

