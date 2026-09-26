Падение дрона возле корпуса и пары в укрытиях: как атаки на столицу нарушают учебный процесс

Обучение в укрытии / © ТСН

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Из-за практически непрекращающихся воздушных тревог и атак российских войск на столицу киевские высшие учебные заведения в настоящее время постоянно балансируют между потребностью в качественном очном образовании и физической сохранностью жизней. Только на этой неделе некоторые университеты, которые вывели своих студентов на занятия в аудитории, после очередных обстрелов со стороны РФ были вынуждены оперативно менять формат и возвращаться к дистанционному обучению.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

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Падение дрона возле корпуса и возвращение в онлайн-режим

Утро среды — Россия в очередной раз массированно атакует столицу ударными беспилотниками. На жутких кадрах, снятых студентами одного из столичных университетов, видно: молодежь движется рядом с учебным корпусом, как вдруг прямо посреди Киева падает вражеский дрон, и все начинают убегать от взрыва.

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Руководство Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА) приняло решение возобновить смешанный формат обучения с очными занятиями всего за два дня до этого нападения. Сразу после обстрела на сайте вуза сообщили: пострадавших среди студентов и преподавателей нет, однако вуз вновь вынужден вернуться к дистанционному обучению.

Подобная ситуация сложилась и в других высших учебных заведениях. В Университете культуры очные занятия по решению администрации также возобновились с начала недели.

«1 сентября началось с того, что мы перешли на онлайн-обучение, но сейчас вернулись к очному формату. Некоторые дисциплины мы просто не можем освоить дистанционно. Например, актерское мастерство — как его изучить онлайн? Никак, потому что здесь нужно, чтобы ты физически присутствовал на занятии, чтобы преподаватель видел тебя и твои эмоции. К сожалению, дистанционный формат не предусматривает полноценного изучения этой дисциплины», — объясняет третьекурсница Екатерина Бутузова.

Прерванные сеансы и проблемы с емкостью хранилищ

Несмотря на неоспоримые преимущества обучения в аудиториях, студенты признают: систематические воздушные тревоги значительно ухудшают качество обучения. При объявлении тревоги все должны покидать аудитории и направляться в укрытия. Однако далеко не все они оборудованы для полноценного проведения лекций.

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«Сейчас у нас не проводятся занятия в укрытиях… Преподаватели просят пройти в бомбоубежище, и мы там просто ждём отбоя. Сегодня я добиралась до университета больше часа, приехала — и сразу объявили воздушную тревогу. У нас по расписанию две пары: одну из них тревога полностью сорвала, вторую провели лишь частично, и на этом всё», — делятся студентки.

В то же время в сети распространяются сообщения о случаях, когда из-за большого количества студентов университетские убежища оказываются слишком тесными. Так, в соцсетях появилось видео, на котором студенты экономического факультета одного из вузов во время тревоги стояли в очереди на улице. В постах утверждалось, что из-за переполненности убежища им предложили идти пешком 10 минут до метро.

По данному факту правоохранительные органы сразу же начали проверку. Отдельное внутреннее расследование инициировало и само учебное заведение, где впоследствии сообщили: информация о намеренном недопуске студентов в хранилище по результатам проверки не подтвердилась.

Позиция МОН и опыт Могилянки

Однако как должно проходить обучение и существует ли единый безопасный формат? На запрос ТСН в Министерстве образования и науки Украины ответили: право на автономию для каждого вуза остается основополагающим.

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«Формат образовательного процесса высшие учебные заведения определяют самостоятельно с учетом ситуации с безопасностью, наличия и вместимости защитных сооружений, а также решений соответствующих органов власти», — отмечают вМОН.

Одно из самых современных и хорошо оборудованных хранилищ имеется в Национальном университете «Киево-Могилянская академия». Все предыдущие годы здесь старались организовывать исключительно очное обучение.

«С начала полномасштабной войны и по состоянию на начало этого учебного года все студенты бакалавриата и магистратуры обучались исключительно в аудиториях. Это было очень важно для нашего сообщества, для абитуриентов и их родителей, ведь речь идет о качестве», — отмечает президент НаУКМА Сергей Квит.

Впрочем, сейчас ситуация усложнилась. Из-за рисков для безопасности отменили традиционное сентябрьское посвящение, а на очное обучение перевели только первокурсников, для которых социализация имеет решающее значение.

«Ни один университет в Киеве или в целом в Украине не располагает таким количеством укрытий, в которых можно было бы полноценно проводить весь образовательный процесс — то есть полностью переместиться из зданий в подвалы. Поэтому мы начали учебный год так, что только первый курс учится в аудиториях. Дальше будем следить за изменениями и гибко принимать решения каждые две недели или каждый месяц», — объясняет Сергей Квит.

Для проведения занятий во время тревог в Могилянке используют подвалы и своды исторического корпуса, построенного ещё Петром Могилой 3 века назад, которые были специально раскопаны и восстановлены.

Дистанционное образование: это не просто «лекция в смартфоне»

Украинское образование уже никогда не будет таким, как раньше, — убежден бывший директор УЦОЯО, доктор педагогических наук, профессор Игорь Ликарчук. Впрочем, по его мнению, несмотря на годы пандемии и войны, в Украине до сих пор не создана полноценная система дистанционного обучения.

«Нужно признать, что дистанционное образование — это уже часть образовательной реальности. Но именно дистанционное образование, а не просто уроки или лекции в смартфоне. Лекция в интернете, где студенты присутствуют лишь частично (одни слушают, другие нет), — это не дистанционное образование. Нужно сочетать смешанную форму обучения — как офлайн, так и онлайн. Но это целая система самостоятельного освоения материала под руководством преподавателя, профессора или доцента, сдачи экзаменов и выполнения практических работ», — подчеркивает Игорь Ликарчук.

В настоящее время большинство столичных вузов сообщили о вынужденном переходе на дистанционную форму обучения как минимум до начала октября. В то же время руководство вузов заверило, что готово оперативно реагировать на изменения в обстановке безопасности по согласованию со студенческими советами.

«Онлайн-формат сейчас — это очень хороший вариант. Тем более что мы — то молодое поколение, которое за свои годы многое повидало, и с дистанционным обучением мы хорошо знакомы», — говорит студентка Камила.

«Если у тебя есть желание учиться, ты будешь это делать при любых условиях, и никаких оправданий не будет», — заключает первокурсница Мария.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Ад ударов в Киеве! Тайны Трампа и Си! Куда сбежал Кравченко? | ТСН 20:00 25 сентября

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