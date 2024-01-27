Падение Ил-76 под Белгородом: патологическая ложь в заявлениях росСМИ — обзор

Представители ООН заявили, что не могут проверить информацию российской стороны или обстоятельства катастрофы.

24 января в Корочанском районе Белгородской области России разбился военный самолет Ил-76. В заявлениях РосСМИ есть много разногласий по поводу версий падения самолета.

"Ил-76 потерпел аварию"

В 11:48 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте работают следственная группа и МЧС. Событие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже”, — написал он в Telegram-канале.

В 12.33 российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России сообщил об "аварии в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76" с 65 пленными украинскими военными и девятью россиянами.

“24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — сказали в Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».

Примечательно, что по состоянию на 12.33 речь не идет о сбитии самолета Ил-76. Российские СМИ, со ссылкой на минобороны, сообщают, что ИЛ-76 "потерпел крушение".

Взрыв на месте падения Ил-76/Скриншот

Украинские военнопленные на борту

Кстати, первым о якобы пребывании на борту Ил-76 украинских военнопленных сообщил российский Телеграмм-канал Fighterbomber. Информация была опубликована в 12:08. Впрочем, буквально за три минуты — в 12:11 — сообщение было удалено.

Истерика в российских СМИ по поводу сбития самолета Ил-76 начинается в 13.08, после заявления главы комитета Госдумы России по защите Андрея Картаполова.

Последний на заседании Госдумы РФ заявляет о том, что самолет якобы перевозил 65 украинских военнопленных и якобы был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или ЗРК IRIS-T. "Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса или Patriot, или IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся", — отмечает Картаполов на пленарном заседании госдумы РФ.

Следует заметить, что российский депутат не уточнил, откуда у него такие данные.

Он также сообщил, что военнопленных якобы перевозили два борта: другой Ил-76 с 80 украинскими пленниками на борту якобы успел развернуться после падения первого авиалайнера в Белгородской области.

Картаполов также утверждал, что стороны готовили обмен в формате "192 на 192", но теперь, по его словам, обмены пленными между Россией и Украиной, "вероятно, будут поставлены на паузу".

Проанализируем эти заявления российского депутата.

Анализ заявлений Картаполова

Приблизительно в 11:00 появляется информация о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Но есть несколько нюансов.

Первое: после 10:00 в Белгородской области была объявлена ракетная опасность и соответственно закрыто воздушное пространство. О том, что в Белгородской области за некоторое время до катастрофы была объявлена ракетная опасность, информирует и Телеграмм-канал Mash. "За некоторое время в ЧП в регионе была объявлена ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Это стала практика российской стороны, когда во время возможной ракетной атаки или атаки БПЛА российская сторона объявляет план Ковер. То есть закрывает воздушное пространство. Речь идет об устранении поражения воздушных судов. И тут возникает вопрос: если объявлена была воздушная тревога и соответственно ракетная опасность, и воздушное пространство закрыто, каким образом два российских Ил-76 оказались в небе над Белгородской областью в момент ракетной опасности, в момент, когда работают российские системы ПВО?

Обращаю внимание, что работали именно российские системы ПВО. Причем удары украинской стороной наносились одновременно по нескольким областям Российской Федерации: Белгородской, Орловской и другим.

Причем после 10 часов российская сторона заявляла о том, что системами ПВО вроде бы уничтожено несколько БПЛА. В частности, российские паблики сообщали об ущербе БПЛА самолетного типа в районе н.п. Ближнее в Белгородском районе Белгородской области русской Федерации. Село входит в состав муниципального образования Бессоновского сельского поселения.

Таким образом, речь идет о сознательном характере российской провокации, а именно: Ил-76 подставляли под удар именно российской ПВО умышленно. Подвергая при этом смертельной опасности не только украинских военнопленных, но и российских военнослужащих — 6 членов экипажа самолета и три человека сопровождения. Напомню, все находившиеся на борту погибли.

Также напомню события в ночь на 8 января 2020 года, когда после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 NG украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", направлявшийся в Киев. На борту находилось 176 пассажиров из семи стран мира, все они погибли.

Тогда российская сторона активно продвигала версию, что находившийся на вооружении КСИ российский “ТорМ1” зафиксировал американский беспилотник (БПЛА), но здесь на пути возник гражданский самолет и ракеты переключились на другую, большую по размеру цель.

9 января 2020 года – за три дня до того, как Тегеран официально признал факт сбивания Boeing из-за человеческой ошибки, – бывший конструктор КБ "Сухой", авиаэксперт Вадим Лукашевич в интервью газете Правда.ру заявил, что в трагедии с украинским самолетом виновен т.н. 'непроизвольный запуск'. То есть Россия уже тогда отрабатывала сценарий "хотели сбить одну цель, а попали в другую".

Примечательно, что информацию, которую вбрасывали российские СМИ и подхватили украинские СМИ, в частности, озвучивал эксперт “Института Будущего” Игорь Тышкевич.

Тогда россияне и иранцы допустили одну важную ошибку, а именно: заявили, что самолет уничтожили из-за якобы ошибки оператора противовоздушной обороны.

Но, в нашем случае, исключать, что российский ЗРК выпустил ракету в автоматическом режиме, нельзя. Речь идет о том, что российский ЗРК зафиксировал украинский беспилотник (БПЛА), но здесь по пути возник Ил-76 и ракеты переключились на другую, большую по размеру цель.

Идем дальше и продолжаем вместе анализировать заявления депутата госдумы РФ Картаполова.

В своих заявлениях он обвиняет в сбыте самолета украинскую систему противовоздушной обороны IRIS-T или Patriot и указывает на три взрыва.

В свою очередь минобороны РФ и следственный комитет заявили, что Ил-76 якобы сбили ВСУ по ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Точка пуска ракеты, поразившая самолет Ил-76 в Белгородской области, находилась в селе Липцы Харьковской области. Об этом 26 января сообщил Следственный комитет России.

"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, размещалось в Липцах Харьковской области", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Однако расстояние от точки сбивания до точки запуска ракеты (поселок Липцы Харьковской области) более 100 километров. Но дело в том, что ЗРК IRIS-T – комплекс среднего радиуса действия. Дальность поражения цели – до 40 км, а высота поражения – до 20 км. Ракеты комплекса развивают скорость до 3 тыс. км/ч. Время реакции на цель – 15 сек.

Снова не сходится.

Отметим, что ракетный комплекс Patriot может противодействовать вражеской авиации и сбивать ракетоносители на расстоянии до 150 км. Но главный плюс ЗРК — комплекс способен одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей, а затем непрерывно сопровождать ВОСЕМЬ из них. А еще выпускать и наводить на каждую из этих восьми целей до трех ракет.

Обращаю внимание, что Картаполов сообщал, что военнопленные якобы перевозили ДВА борта. Другой Ил-76 с 80 украинскими пленниками на борту якобы успел развернуться после падения первого авиалайнера в Белгородской области.

Учитывая заявление россиян о двух борту, которые летели в Белгород, после удара Patriot второй российский самолет не смог бы избежать поражения. Ибо этот ЗРК имеет возможность не только непрерывно сопровождать ВОСЬМЬ целей. Но, главное, выпускать и наводить на каждую из этих восьми целей до трех ракет. Однако о нем россияне фактически "забыли", заявляя исключительно об одном "сбитом ВСУ" самолете.

Хотел бы напомнить Картаполову, что над Брянской областью подразделения зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ 13 мая 2023 года в течение пяти минут уничтожили пять российских самолетов.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами. "Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы", — говорится в сообщении.

Тогда, по словам Игната, украинские ракетчики использовали именно ЗРК Patriot для ликвидации истребителя Су-34, истребителя Су-35, двух вертолетных комплексов радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1 и многоцелевого вертолета Ми-8.

Почему обвинения РФ безосновательны

Таким образом, обвинения России в сбыте самолета украинской стороной абсолютно безосновательны.

Отмечаю, цель провокации России заключалась в срыве военно-технического сотрудничества с Украиной.

В преддверии сбития самолета Ил-76 в Белгородской области в Германии состоялась встреча министров обороны стран НАТО, на которой был решен вопрос о передаче Украине средств поражения дальнего радиуса действия. В России считают, что эти средства могут использоваться для ударов по ее территории.

Шумом вокруг сбития транспортника Москва пытается показать, что Киев якобы нарушает взятые на себя обязательства по неприменению западных образцов оружия по территории России. По их мнению, это может привести к тому, что западные партнеры откажутся от передачи ей этих средств.

Похожая ситуация была перед тем, как Чехия передала Украине самоходные артиллерийские установки Dana-M2. 30 декабря прошлого года россияне обвинили Украину в ударе по Белгороду именно чешскими боеприпасами.

Целью провокации врага было заблокировать нам передачу боеприпасов в САУ. Но уже через три дня Чехия передала ВСУ 26 самоходок Dana-М2, считающихся одним из лучших в своем классе.

Россия продолжает прибегать к провокациям, чтобы сорвать военно-техническое сотрудничество украинской стороны с Западом, дискредитировать Киев, запугать его партнеров и сорвать все поставки.

Напомню, что очередное, 18-е заседание западной коалиции в формате Рамштайн состоялось 23 января в онлайн-режиме. Одним из ключевых вопросов этого заседания стало продолжение поставок Украине дальнобойного оружия.

Представители Организации Объединенных Наций заявили, что не могут проверить информацию российской стороны или обстоятельства катастрофы. Заместитель генсека ООН напомнила, что Украина призвала к проведению международного расследования.

Дмитрий Снегирев

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