Падение Ил-76: россияне показали фрагмент тела с тату, но есть нюанс

С момента падения Ил-76 на Белгородщине прошло 2 дня, однако все обстоятельства и имена находившихся на борту до сих пор остаются неизвестными. Собственно, как и то, где подевались тела всех погибших.

Кто же был на борту, что говорят в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, какие заявления делают россияне и что они демонстрируют на едином теле, якобы обнаружившемся на месте падения самолета, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Жуткие кадры

Кремль дал отмашку следственному комитету РФ опубликовать кадры с якобы телами украинских военнопленных после авиатрощи на Белгородщине. И хотя россияне утверждают, что на борту находились якобы 65 военнопленных, 6 членов экипажа и трое сопровождающих, на видео показывают только одно тело.

❗Слідчий комітет РФ опублікував відео з місця падіння Іл-76 у Білгородській області.



На кадрах помітні фрагменти тіл. Зокрема покащані відірвані руки з татуюваннями.



Людям зі слабкою психікою таке краще не дивитись. 18+ pic.twitter.com/6BJMiHYNri — Новини Донбасу (@novostidnua) January 25, 2024

Зачем это сделано?

Впоследствии россияне показательно демонстрируют кисть руки с татуировкой, эти кадры явно показаны зрителю намеренно. При манипуляциях она почему-то странно двигается, очевидно не от ветра. Вероятно кто-то подправляет руку, чтобы татуировка была лучше видна на камеру? Следует обратить внимание на то, что и место "отрыва" кисти заблюрено. И не забываем, что имеем дело с патологическими лжецами, и рука, как и тела, одежда и другие предметы и обломки могли быть как удалены и вывезены, так и доставлены на место аварии самолета.

Напомним, что территория авиатрощи до сих пор оцеплена и тщательно охраняется. И пока Украина настаивает на официальном расследовании катастрофы с привлечением международных экспертов и следователей, Россия категорически против. Сценарий похож на авиатрощу самолета Пригожина, тогда к расследованию никаких международных экспертов тоже не допустили, потому что? Потому что было, что скрывать. Зато это не мешает следственному комитету РФ делать громкие заявления, что 100% в трагедии должна Украина.

“Для расследования уголовного дела была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты. В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, направленные на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего, осмотр места происшествия продолжается. Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта.

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Легенда рашистов

Конечно, не отказываются решить и от легенды, что на борту самолета были именно украинские военнопленные.

“24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 6 членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли. Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)”.

Где тела?

Но только вдумайтесь в эти цифры: 65 пленных, 6 членов экипажа, 3 сопровождающих, что мало смахивает на правду. Так где же все эти тела? С момента падения самолета Ил-76 прошло уже двое суток и до сих пор нет никаких веских доказательств, что на борту были украинцы, кроме слов россиян. Пока даже в ООН не могут установить, действительно ли находились на борту самолета Ил-76 украинские военнопленные. Там также напомнили, что Украина призвала к проведению международного расследования инцидента. В то время, когда Россия категорически против, и напомнили им об ответственности за преступления.

Отказ от расследования

Если Россия так и не подпустит международных экспертов к расследованию, в госдепе США будут считать этот поступок фальсификацией фактов и сокрытием преступления.

Заявление разведки

В то же время в ГУР заявили, что Украина не была проинформирована о маршруте и способе перевозки военнопленных. И пока русских солдат держали в безопасности, враг мог делать все возможное для провокаций. В случае, если самая страшная версия для Украины подтвердится, это означает, что Россия откровенно и официально использовала украинских военнопленных как живой щит. Зачем? Вопрос, на который мы не факт, что получим ответы.

В настоящее время Следственный комитет РФ утверждает, что нашел черные ящики и сейчас они на экспертизе. К слову, 24 января должен был состояться юбилейный и наибольший обмен военнопленными за время полномасштабной войны, заявили в украинской разведке.

Что дальше?

В настоящее время офис омбудсмена обратился к Красному Кресту, ведь когда производится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, россияне обязаны информировать об этом.

Сбор информации продолжают и в Белом доме, но официально комментировать ничего не берутся. Омбудсмен Лубинец подчеркнул, что украинская сторона до сих пор так и не получила официальных списков пленных, которые, как утверждает российская сторона, якобы погибли на борту самолета, а появившиеся в публичном пространстве списки имеют ряд неточностей.

К слову, путинская пропагадистка Симоньян, бросившая в сеть списки якобы бывших на борту военнопленных, имеет все шансы нарваться на своего хозяина, ведь говорящий рот Путина Песков заявил, что об опубликованных списках он вообще ничего не знает. В ГУР эту ситуацию комментируют так:

Фильтруйте информацию

В настоящее время идет расследование, а украинская сторона пытается возобновить переговоры об обмене военнопленных. Призываем всех соблюдать информационную гигиену и помнить с кем мы воюем: лжецами, убийцами и мародерами, которые способны придумать что угодно, чтобы хоть как-то отмыть кровь на своих руках.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Падение Ил-76: россияне показали фрагмент тела из тату! Версии РФ рассыпаются!

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