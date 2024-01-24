Падение Ил-76 в России: все подробности и что случилось на самом деле — обзор

Падение самолета почти сразу подтвердили в Минобороны РФ в отличие, скажем, от сбитого ВСУ 15 января российского А-50 над Азовским морем.

В Белгородской области РФ 24 января упал военно-транспортный самолет Ил-76. Кадры его падения зафиксировали очевидцы. После этого появились разные версии относительно причин инцидента и того, кто именно находился на борту самолета.

Обо всех подробностях падения, в том числе и о "вбросах", которые сделали россияне, и заявлении Генерального штаба ВСУ, говорится в эксклюзивном обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.UA.

О чем врали россияне

Падение самолета почти сразу подтвердили в Минобороны РФ в отличие, скажем, от сбитого ВСУ 15 января российского А-50 над Азовским морем, о котором до сих пор нет звука.

Сначала в России заявили, что на борту находились не их соотечественники, а 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена шестью членами экипажа самолета и троими (!) конвоировами.

Депутат Госдумы РФ Картаполов убеждал, что таких самолетов было два, но, мол, другой успели развернуть, ведь на борту якобы находились еще 80 военнопленных украинских военных.

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Россияне обвиняют в сбытие самолета ВСУ и даже называют, чем именно это было сделано — по словам того же Картаполова, "тремя ракетами Patriot или IRIS-T". Правда, об этом он заявил еще тогда, когда Минобороны РФ заявило, что к месту падения только вылетела комиссия Воздушно-космических сил "для установления причин катастрофы".

В российском военном ведомстве утверждали, что поражение Ил-76 было произведено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. То есть с расстояния 100 км. При этом россияне не объясняют, почему эти мифические дальнобойные ЗРК не сбивают с такого же расстояния российские "Сушки", которые "кошмарят" Купянск и Волчанск.

Еще один немаловажный нюанс. После трагедии в Оленивке, когда были убиты украинские узники обстрелом, в Сети сразу появились страшные кадры с убитыми украинцами. В этой ситуации не показали ни одного фото и видео с погибшими.

Что пытаются скрыть россияне

В этой истории есть одно страшное "но". На падение самолета россияне могут списать убитых украинских военных в тюрьмах, утверждая, что они погибли в самолете.

Собственно, эта версия имеет право на размышления, ведь в ГУР подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленными, впрочем, понятно, что теперь он и не ожидается.

Для чего это рашистам – вопрос открытый. Но когда-то они так поступили с пленными в Оленивке, обвинив в атаке Украину, даже несмотря на выводы независимых международных экспертов. Свежий вброс могли сделать либо ради того, чтобы скрыть свои преступления, либо сделали это, чтобы показать миру свою "правду" и оставить Украину без поддержки.

Пытаясь убедить всех, что на борту были украинские военнопленные, которых как раз переправляли на украинскую границу, россияне забыли, что полеты воздушных судов фиксирует Flightradar. По его данным, самолет двигался из Белгорода к северу от города, но отнюдь не в сторону границы с Украиной. Если быть точнее, то установлено, что Ил-76 следовал по курсу "Белгород — Осколец", то есть удалялся от границы Украины, а не приближался к ней. Это уже признают даже местные паблики, говорят им, это рассказали очевидцы.

Мифический "список погибших"

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в спешке опубликовала список якобы погибших украинских военнопленных. Однако выяснилось, что, по меньшей мере, 18 мужчин из этого перечня уже обменяли — еще в начале января. К примеру, 22 номер Максим Коноваленко, якобы находившийся на сбитом самолете, вернулся домой еще 4 января.

Кроме того, бывшие военнопленные говорят, что россияне так боятся даже обессиленных в плену украинцев, что на 50 ребят приставляют по 20 конвоиров. Поэтому информация о трех лицах сопровождения для 65 пленных выглядит обычной фантазией.

Кто сбил Ил-76?

Ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в Генштабе, сообщил, что падение Ил-76 – работа Вооруженных Сил Украины.

Но самолет был сбит на взлете, а не во время приземления. То есть сделать это скорее могли сами россияне.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что выясняют ситуацию.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выступили с заявлением.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До оглашения официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации. Подчеркиваем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, целью которых является дестабилизация украинского общества. Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками”, — говорится в нем.

Повышенная секретность

Интересно, что инцидента с самолетом предшествовала тревога в Белгороде, во время которой гражданам приказали отойти от окон.

После сообщения о падении Ил-76, на место крушения стянули всех, кого могли, вдруг приказали остаться только структурам Минобороны и силового блока. Даже спасателей МЧС выгнали. Место авиакатастрофы окружили в радиусе нескольких километров, чтобы никто не мог подойти.

Один из очевидцев рассказал, что перед падением с борта выбрасывали крупные объекты. Это мог быть груз или ценные бумаги. Обломки от самолета, кстати, разлетелись во дворы людей.

В Сети появилась информация, что именно этот самолет помогал перевозить ракеты С-300 для бомбардировки Харькова.

Заявление Генштаба ВСУ

Военное руководство Украины официально само падение Ил-76 не комментировало, однако Генштаб заявил следующее: “Вооруженные Силы Украины принимают все меры по защите Украины и украинцев. Неспособность противника добиться каких-либо результатов на поле боя, продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении.

Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и гражданских убийства мы видим и в других городах Украины. Только за последнюю неделю противником нанесено 19 ракетных ударов по Харьковщине. Применено: 26 ОКР С-300; 3 БР "Искандер-М". В результате погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены — 78 человек. Разрушены 13 зданий, в том числе — одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов.

Для уменьшения ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении”.

Заявление ГУР

По поводу инцидента появилось также заявление Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Сегодня должен был состояться несостоявшийся обмен пленными. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве", — заявили в украинской военной разведке.

В ГУР отметили, что Украина со своей стороны выполнила все договоренности по подготовке обмена, а также доставила российских пленных военнослужащих на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности. А вот безопасность украинцев должна обеспечить российская сторона.

"В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом", — говорится в заявлении.

В ГУР подчеркнули, что этот инцидент может быть спланированным и умышленным действиям РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Что это за самолет?

Ил-76 – это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет. Свой первый полет он совершил в марте 1971 года, а началом его эксплуатации стал 1975 год.

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Именно Ил-76 стал первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями. Он предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Самолет способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние более 4 тысяч. км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

Также эти воздушные суда используются Россией для опрокидывания как личного состава, так и тяжелой техники, которую из этих самолетов можно даже десантировать прямо из воздуха.

Его ориентировочная стоимость – $27 млн.

К слову, таких самолетов россияне уже потеряли много. Подобная история произошла и в ночь на 30 августа 2023 года. Тогда на Международном аэродроме Кресты под Псковом раздалось немало взрывов, а впоследствии выяснилось, что в результате ночной атаки были повреждены и частично уничтожены военно-транспортные самолеты Ил-76.

Сначала российские медиа сообщили об уничтожении двух Ил-76, а затем исправились и указали информацию о четырех поврежденных самолетах. Украинская разведка впоследствии подтвердила информацию росСМИ именно об уничтоженных четырех самолетах Ил-76.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ИЛ-76 УПАЛ В РОССИИ: что на самом деле случилось, кто был на борту и что выбросили из самолета перед падением?"

Напомним, на борту упавшего в среду, 24 января, грузового Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, вероятно, были ракеты С-300, которыми кафиры обстреливают Украину.

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