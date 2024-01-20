Падение креста, разорванные флаги и гром на Рождество: что предвещали таинственные знаки Украине

Падение креста, разорванные флаги, атакованные птицы и гром на Рождество! Человечество издавна верило в приметы. И вот когда Россия напала на Украину в 2022 году, украинцы начали активно вспоминать, какие события и знаки были предвестниками кровавых событий. Что же предупреждало о бедствиях и какие события предвещают победу Украине – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Что предвещало войну?

Вспомним январь 2014 года. Италия, Папа Римский выпускает из своего окна голубей мира. Напомню, что после первых смертей на Майдане, когда происходила Оранжевая революция, речь шла о гражданском, а не военном мире. Так вот только что мирные птицы выпорхнули из окна понтифика, как на них напали другие пернатые. Сначала пыталась вонзить когти чайка, а после – ворон. В конце концов стало известно, что голуби таки вырвались, потеряв немного перьев. Этот знак стали считать предвестником нападения России на Украину. Также считают, что вторая хищная птица символизирует Беларусь, которая является пособником российских оккупантов.

Курьезы на инаугурациях

Церемония инаугурации в Верховной Раде президента Владимира Зеленского тоже не обошлась без символического инцидента. Когда Зеленский получил удостоверение президента Украины, положил его на подушечку, которую держал солдат. Военный, в свою очередь, должен был отойти на несколько шагов. Таков протокол. Однако удостоверение взлетело и упало. Не знак ли, что президентство будет не из легких?

Кстати, инаугурации предшественников Зеленского тоже проходили с курьезами. В 2020 году накануне инаугурации Януковича в Киеве сам по себе развалился памятник основателям города – Кию, Щеку, Хориву и сестре их Лыбидь. Тогда даже никто не представлял, как кроваво для Украины закончится его президентство. Когда Виктор Янукович входил в Верховную Раду для инаугурации, перед ним закрылась входная дверь. Позже, 17 мая 2010 года, Януковичу на голову упал венок, который тоже расценили как плохую примету. Многие в этом инциденте увидели недобрый знак для Януковича. Как закончилось его президентство – всем известно.

Порошенко тоже не подфартило во время инаугурации. Во время церемонии солдату изо роты почетного караула стало плохо и он выпустил оружие в то самое время, когда мимо проходил Петр Порошенко. Одни считали это плохим знаком для Порошенко и даже предполагали, что он не доработает в должности весь срок. Другие – что это хорошее знамение, мол Украина не хочет войны. Однако, хотя президентство пятого главы Украины было далеко не сладким, Порошенко продолжает участвовать в политической жизни государства.

Знаки-предвестники войны

Но давайте вернемся к событиям, которые многие украинские трактуют предвестниками полномасштабной войны России против Украины. За полгода до вторжения России в Украину, в августе 2021 года, в Херсоне упал гигантский флагшток с трезубцем на верхушке. Более того, это произошло в канун празднования Независимости нашего государства. Именно на этом флагштоке должны были поднять самый большой в области флаг Украины. Напомню, что Херсон долгое время находился под оккупацией российских войск, а после увольнения постоянно обстреливается агрессором. На этом таинственные события, касающиеся флагов, не заканчиваются. В январе 2022 года ветер разорвал самый высокий флаг Украины в Харькове. В это же время в Краматорске Донецкой области сильный ветер сорвал флаг с флагштока в парке "Юбилейный".

Что означает "елкопад"?

Падали в Украине не только флаги, но и елки. Январь 2022 года стал настоящим елкопадом для Украины. Ветер сдувал новогодние деревья по всей стране, словно предупреждая – празднование не ко времени. В частности, на Театральной площади Мариуполя 19 декабря сильный ветер повалил главную городскую елку. Новогоднее дерево стояло как раз напротив драматического театра. Там скрывались сотни людей во время бомбардировки россиян. 16 марта 2022 года оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались гражданские. По информации СМИ, в драмтеатре после обстрела могли погибнуть около шестисот человек.

Знак с неба

Еще 2021 год запомнился "знаком с неба". 25 декабря 2021 года в Чернигове началась вьюга, снег шел такой, что ничего не было видно. А потом раздался гром и ударила молния. Согласитесь – довольно редкое явление для зимы. Местные подумали, что это взрыв.

А через два месяца жители города уже были вынуждены привыкать к взрывам и обстрелам. Чернигов с первых дней войны подвергался многочисленным обстрелам, а также почти месяц был в осаде.

Падение креста – жди беды

А еще за месяц до полномасштабного российского вторжения, в январе 2022 года, ветер свалил крест на Софии Киевской. Впоследствии в соцсетях священник Иван Сидор "звонарь Майдана" напишет: "В январе упал крест с собора Софии Киевской, в феврале началась полномасштабная война России против Украины!" Вот и не верь потом в приметы! Крест вернули на место уже в марте, когда война была в разгаре. Теперь это символ нашей победы, подчеркивают священнослужители.

Знаки победы

Также о победе заговорили 7 марта 2022 года во время эвакуации в Харькове. Тогда белый голубь – символ мира – сел на руку священника, участвовавшему в спасательной операции. Именно в этой птице многие украинцы увидели примету победы Украины в войне.

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Напомним, ранее Юрий Игнат объяснил, как истребители F-16 смогут изменить ход войны. Преимущество в воздухе на линии боевого столкновения на подконтрольной Украине и оккупированной территории – ключ к успеху операций.

Игнат также рассказал, какое еще оружие, кроме F-16, способно изменить ход войны.

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