Падение потолка на двух станциях метро в Киеве: что известно

У метро Киева настоящий потолок. Вчера, 15 февраля, на станции метро «Теремки» обрушился подвесной потолок. Это произошло около полуночи на синей ветке метро и никто из пассажиров чудом не пострадал. Еще одно падение части потолочной кровли произошло на станции «Черниговская» на красной ветке подземки. Опасная часть потолка упала на перрон станции около 19:00.

Как пояснили ТСН.ua в Киевском метрополитене падение части кровли произошло из-за сложных погодных условий — резких перепадов температуры — от минусовой до плюсовой и сильных осадков.

«На платформе наземной станции метро „Черниговская“ состоялась локальная отслойка части штукатурного покрытия потолка. Пострадавших нет. Место инцидента оперативно огородили и убрали. Также проведен визуальный и инструментальный осмотр всего потолка», — сообщили ТСН.ua в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что станция работает в обычном режиме, без изменений работы.

Напомним, в столице у входа на станцию метро «Теремки» обрушилась часть потолка. Судя по видео, опубликованному в Сети, упала секция. Происшествие случилось еще 15 февраля поздно вечером. Станция метро «Теремки» — последняя новейшая станция, построенная и введенная в эксплуатацию в столице — декабрь 2013 года.