Падение российского ИЛ-76: были ли там военнопленные и что скрывает Россия

Военно-транспортный самолет ИЛ-76 разбился в Белгородской области 24 января. В Главном управлении разведки отметили, что на его борту могли быть как ракеты С-300, так и люди. Также известно, что в тот день должен был произойти один из самых больших обменов с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Прокофьевой.

Падение российского ИЛ-76: были ли там украинские военнопленные

Сначала россияне заявили о работе ПВО в небе над Белгородом. Однако впоследствии оккупанты заявили о работе уже украинской ЗРК. Дальше хуже - мол на борту были наши военнопленные.

В поддержку этой истории российская пропагандистка Маргарита Симоньян выкатила список якобы погибших. Однако выяснилось, по меньшей мере 18 человек из этого перечня уже обменяли - еще в начале января. К примеру, 22-й номер Максим Коноваленко, который якобы находился на сбитом самолете, вернулся домой еще 4 января.

Когда произошла трагедия в Еленовке в интернете сразу появились кадры с убитыми украинцами. Россияне в спешке пытались выдать ужасную картинку за действительность и здесь - публикуют кадры с места падения самолета с заблюреними телами и даже украинские паспорта. Правда от авиакатастрофы до публикации прошло несколько дней. В то же время уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пока в Украине не видят признаков того, что на самолете Ил-76 было большое количество военнопленных.

Разбитый Ил-76

"По моей информации, я не могу утвердительно сказать, что там были военнопленные. Я не являюсь экспертом, но если бы у россиян были какие-то фото видео, которые бы они могли показать, что там находились наши военнопленные они бы это уже использовали", - говорит Лубинец.

Оккупанты не сообщили Украине, каким транспортом будут везти пленных

Военный самолет Ил-76 упал в тот день, когда планировался обмен. В ГУР отметили - это должен был быть один из крупнейших обменов военнопленными с Российской Федерацией. Но из-за падения Ил-76 этого не произошло.

- украинскую сторону не проинформировали, каким именно транспортом будут везти наших людей. Россияне также не предупреждали об обеспечении безопасности воздушного пространства в районе Белгорода, а именно так неоднократно делали во время предыдущих обменов. Президент Владимир Зеленский требует международного расследования.

Взрыв на месте падения Ил-76/Скриншот

"Россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", — сказал Зеленский.

Россия не допустила на место падения даже собственных спасателей

Россия не дала согласия на международное расследование. На место падения самолета там не пустили даже российских спасателей, что уж говорить о международных экспертах - утверждают в ГУР.

Украинской разведке стало известно, что на самом деле на борту должны были находиться российские чиновники. Однако, в последний момент ФСБ запретила им садиться в самолет.

"Их фамилии известны и будут названы и материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ им сказала не садиться на этот борт", - пояснил представитель ГУР Андрей Юсов.

Фото с места падения Ил-76 в Белгородской области РФ 24 января/Фото: российские телеграмм-каналы

В морг в Белгороде доставили только пять тел. По факту авиатрощи СБУ открыла уголовное производство — за нарушение законов и обычаев войны. В то же время Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста с просьбой провести инспекцию места падения российского Ила.

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Напомним, Жданов рассказал, что действительно могло произойти с Ил-76 и кто был на борту.

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