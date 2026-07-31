Падение российской ракеты в Польше: Украина выступила с неожиданным предложением

Российская ракета попала на территорию Польши и взорвалась / © Associated Press

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В Польше продолжается активное расследование падения российской ракеты под Люблином — последствие вооруженной агрессии РФ против Украины.

Следственные действия и экспертизы проводятся при непосредственном участии украинского специалиста.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.

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В Польше упала российская ракета

Сегодня запланировано проведение подробной экспертизы изъятых обломков: на месте происшествия польские следователи собрали многочисленные фрагменты. Украинский эксперт будет помогать коллегам точно идентифицировать обнаруженные части.

Тем не менее, по предварительным данным экспертов, речь идет о российской крылатой ракете Х-101. Североатлантический альянс (НАТО) поддерживает постоянный прямой контакт с Варшавой в связи с этим опасным инцидентом.

Ракеты для систем «Пэтриот» и защита Польши

После падения российской ракеты на территории Польши премьер-министр страны заявил: Варшава официально рассмотрит вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

В польском правительстве подчеркивают, что безопасность самой Польши сегодня напрямую зависит от эффективности действий украинских войск и прочности нашей ПВО.

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Передача самолетов МиГ-29: предложение Украины

По поводу поставок военной техники, в частности истребителей МиГ-29, которые Варшава ранее так и не предоставила Киеву, появились новые подробности.

В Министерстве обороны Польши заявили, что Украина направила «конкретное предложение»: Варшава передает истребители МиГ-29, а Киев в свою очередь предоставляет свои беспилотники.

Интерес к этим польским самолетам уже проявила и Болгария, однако польские чиновники отмечают: окончательное решение будет принято только после тщательного рассмотрения украинского предложения.

Взрывы в Польше во время массированной атаки РФ на Украину

Во время массированной атаки на запад Украины в польском Люблине прозвучала воздушная тревога.

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Жители Люблинского воеводства жаловались на взрывы. Утром в Тарнаве-Колонии обнаружили большую воронку от падения неизвестного объекта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные были готовы сбить ракету. Также он признал, что в Польшу, вероятно, залетела российская ракета Х-101.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Покушение на командира «ХАРТИИ»! Мощные взрывы в Хмельницком БЕЗ ТРЕВОГИ | ТСН 16:00 31 июля

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