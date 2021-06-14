Падение с канатной дороги в Харькове: подросток мог выпрыгнуть из кабины из-за плохих результатов ВНО

Парень выжил, но его состояние тяжелое.
В Харькове 17-летний парень выпал из кабины канатной дороги на оживленную улицу и попал под колеса автомобиля.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 июня.
Медики прибыли на место через несколько минут. Парень выжил, но его состояние тяжелое. Он получил травму головы, а еще — перелом бедра и плеча. Медики говорят, что парень, очевидно, был пьян. Ведь от него пахло спиртным.
По предварительной информации, молодой человек сам выпрыгнул, хотел покончить жизнь самоубийством из-за плохих результатов ВНО. Об этом рассказали медикам знакомые травмированного, но все данные еще проверяет полиция. Администрация парка говорит, что юноша в кабинке был один и выпрыгнул примерно с 10-метровой высоты.
Как сообщалось, в Хортицком районе Запорожья спасателям пришлось снимать из дома "Человека-паука". Человек по стене забрался аж на 8 этаж многоэтажки. По предварительной информации, местный житель забыл ключи от квартиры и решил попасть домой через балкон.