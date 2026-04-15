Падение с высоты в ТРЦ в Киеве: что известно о погибшем

ТРЦ «Гулливер» в Киеве / © УНИАН

Реклама

Полиция Киева устанавливает обстоятельства трагедии, произошедшей в помещении торгово-развлекательного центра «Гулливер», где погиб мужчина после падения с высоты.

Детали трагедии ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

В полиции говорят, что причину падения устанавливает следствие.

Реклама

«Мужчина 1976 года рождения — ему было 49 лет», — сообщили в полиции Киева.

Там затруднились ответить на вопрос: был ли погиб киевлянином и где работал.

«Пока такая информация отсутствует. Данные о происшествии внесены в ЕРДР по части 1 статьи 115 УКУ с отметкой „самоубийство“. Этаж из которого выпал мужчина, сейчас устанавливают следователи», — говорят в полиции.

Напомним, в среду, 15 апреля, в киевском ТРЦ «Гулливер» мужчина упал с пятого этажа и погиб. Посетитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Реклама

Также сообщалось, что в Киеве девушка выпала из окна. Трагедия произошла 9 марта в Троещине.