Падение вертолета в Броварах, на борту которого находился глава МВД: кого обвиняют в трагедии

В Броварах упал вертолет ГСЧС. Тогда в авиакатастрофе погибло все руководство МВД, в том числе и министр Денис Монастырский. Каковы результаты расследования?

Два года назад произошла авиакатастрофа в Броварах. Вертолет ГСЧС упал на детский сад, погибло руководство МВД, в частности министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, а еще 4 гражданских, среди которых был и ребенок. Десятки людей получили тогда ранения. Еще 2023 правоохранители завершили следствие, а в этом году дело передали в суд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вертолет летел над Броварами. В 08:20 борт ГСЧС номер 54, на котором был министр внутренних дел Денис Монастриский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж - упал во двор детского сада. На тот момент часть детей завтракала, кого-то из малышей - только привели.

Обломки вертолета задели жилой дом и повредили припаркованные авто. Вытаскивать раненых и напуганных из здания помогали прохожие. 10 человек, которые были в вертолете - погибли. А еще четверо гражданских, среди которых один ребенок. 31 человек получили ранения.

Насчет падения вертолета

Следователи Министерств внутренних дел потеряло все руководство. Еще и во время войны. В тот же день назначили исполняющего обязанности министра. Запретили служебные полеты. Одновременно с этим - началось расследование, что же привело к трагедии. Среди версий было покушение на жизнь руководителей МВД, диверсия, техническая неисправность, ошибка пилотов и даже ошибочное сбивание силами ПВО.

По данным следователей, вертолет в тот день должен был находиться на боевом дежурстве в пределах области. Реагировать на чрезвычайные происшествия. На другие же полеты - разрешений он не имел. То, что он направился в Харьков - уже было нарушением. О сильном тумане экипажу не сообщили. Пилоты не имели допуска, чтобы летать в таких условиях. Впрочем чиновники ГСЧС вылет довзолили.

Из-за тумана геликопетер должен был лететь на сверхнизкой высоте. Иногда - меньше зданий в столице и Броварах. В конце концов это и привело к трагедии, говорят прокуроры. 63 человека в уголовном производстве признали потерпевшими. Еще в августе 2023 ГБР сообщило о подозрении пяти должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Все они отрицают вину, но максимально сотрудничают с правоохранителями. Следственные же действия по делу закончили еще в прошлом году. Сейчас определяется его подследственность.

Пострадавшее здание

Чиновники ГСЧС получили подозрение в халатности и нарушении правил безопасности полетов. И за такое нарушение суд может назначить до 10 лет лишения свободы. Садик "Джерельце", во двор которого упал вертолет, пока не работает. Работу там возобновлят этой осенью.

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Напомним, в Броварах на Киевщине утром 18 января произошла авиакатастрофа. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли 14 человек, из них один ребенок. Среди жертв — руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

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