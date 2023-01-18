Падение вертолета в Броварах: первые часы после авиакатастрофы со слов свидетелей

На детское учебное заведение "Джерельце" вертолет упал как раз в тот момент, когда детей приводили сюда родители, говорится в ТСН.

Выглядит так, что вертолет упал на детский сад, его буквально протащило по крыше и он остановился уже у подъезда 12-этажки — винт скрутило, помяло машину под подъездом.

Окна Дмитрия на первом этаже как раз выходят на детсад, сразу бросился на спасение одним из первых. “Я у окна сидел и видел. На руках передавали детей. Я подбежал, выбил окна, двери, мы вместе спасали детишек, воспитатели… Железные ворота, мы вырвали как-то, не помню, как мы это сделали, оттуда выбежали дети. Я помню, как последнюю достал, девушку, я спросил, как ее найти и закутал в куртку в крови. Отец не узнал, вывел туда и отец кричал, я потом понял, что это ее отец был, потому что он кричал Полина, говорю, что вот Полина, он говорит, это не моя Полина, вернулся и побежал. Потом вернулся, настолько лицо в крови, а отец в шоке, все в шоке, бежали за своими детьми”, – рассказывает Дмитрий.

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"Нам в квартиру занесли, я первый начал оказывать медицинскую помощь, а потом мой друг, успокоили, записали имена", — рассказывает Глеб.

Старшеклассники Андрей и Глеб сегодня не пошли в школу, как умели спасали малышей “Одна девочка не помнит своей фамилии, а другая – помнила свою фамилию, имя и отчество. Мы смогли найти воспитательницу и отдать детей. Я "Перекисем" обработал, водички дал попить, конфет, говорил. У мальчика были маленькие царапины и он говорит, вертолет прилетел, а я говорю, ты так маме не говори, ты говори, что котик поцарапал. Нашла его мама, расплакалась, а он говорит, котик подряпал”, — рассказывает Глеб.

Обеспокоенных родственников и перепуганных детей собирали в развернутом неподалеку пункте помощи. "Родители в стрессе, психологи с ними работают, кто на каплях, кто-то теряет сознание", — рассказывают волонтеры.

Мама Миланы не может прийти в себя — ребенка спасла целую цепочку совпадений. "Я должна была ее повести, но мы должны были созвониться с воспитателем, но она тоже не пошла сегодня на работу, но она тоже не пошла, какие-то обстоятельства и она не пошла на работу", — рассказывает женщина.

Напомним, утром вертолет ГСЧС, направлявшийся в одну из зон активных боевых действий упал вблизи детского сада, где тот момент были дети и работники заведения, и загорелся.

На борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Все они погибли.

В общей сложности, на эту минуту по информации спасателей известно о 14 погибших, среди них один ребенок. Еще 30 человек доставлены в больницы, 5 из них в тяжелом состоянии — они имеют глубокие ожоги. Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел был назначен руководитель Национальной полиции Игорь Клименко. Сейчас на месте трагедии уже завершили поисково-спасательные работы.

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