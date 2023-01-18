Падение вертолета в Броварах: погибли два пилота, есть пострадавшие дети

На месте трагедии работают все соответствующие службы.
В Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли два пилота.
Об этом ТСН.ua сообщили в полиции города.
"Погибли два пилота. Есть пострадавшие дети. Сколько именно – выясняем", — сообщили в Броварской полиции.
В то же время в эфире национального телемарафона со ссылкой на Броварское управление полиции отметили, что на данный момент известно о трех погибших, еще 5 человек получили ранения.
Стоит отметить, что 18 января в городе Бровары, что под Киевом, возле детского сада и многоэтажек упал вертолет. Это подтвердили в Офисе президента Украины.
Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, во время трагедии в садике находились дети и сотрудники учреждения. Всех эвакуировали, есть пострадавшие.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что упавший в Броварах вертолет, предназначен для нужд ГСЧС.
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