"Падет великая армия": древние пророчества шокировали ученых — обзор

"Падет великая армия". Такой текст прочитали ученые на глиняных табличках, которые были найдены в Ираке более 100 лет назад. Похоже, что в тексте, которому более 4 тысяч лет, было зашифровано пророчество для мира.

О том, что удалось прочесть ученым на древнем артефакте, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Что нашли археологи

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Этому тексту уже 4000 лет до сих пор никто не мог понять, что там написано. Он размещен на четырех глиняных табличках, найденных в Ираке более 100 лет назад, текст написан клинописью – языком письменности, который использовался на древнем Ближнем Востоке.

По словам экспертов, текст пророчеств связывает падение государств и царей с движением Луны и лунными затмениями.

Кроме того, как пишет издание Mirror, в нем раскрываются приметы смерти и разрушений.

Исследование, опубликованное в Journal of Cuneiform studies, показывает, что таблички, которые являются частью коллекции Британского музея, демонстрируют "старейшие примеры сборников примет о когда-либо обнаруженных лунных затмениях".

Какие пророчества были в тексте

Вот что расшифровали в одной из примет: "Затмение омрачается от своего центра одновременно [и] проясняется одновременно: умрет царь, уничтожение Элама". Это касается цивилизации, существовавшей на территории современного Ирана.

Другое пророчество говорило, что "на землю нападет рой саранчи", а также "погибнет скот" и "падет большая армия". В другой примете говорилось, что регионы Субарту и Аккад столкнутся с разрушением, если "затмение начнется на юге, а затем прояснится". Мор, смертельная болезнь, содержащая бубонную чуму, повлечет за собой хаос, если будет "затмение в вечернюю стражу".

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"Истоки некоторых примет, возможно, кроются в реальном опыте — наблюдении предвестника, за которым следовала катастрофа. Большинство примет, вероятно, были определены с помощью теоретической системы, которая связывала характеристики затемнения с разными приметами", — говорят исследователи.

Предполагают, что таблички, вероятно, были написаны во времена Вавилонской империи, существовавшей примерно с 1890 до н.э. до 224 года н. Эксперты Джордж и Танигучи говорят, что люди того времени верили, что "события в небе были закодированными знаками, размещенными там богами как предупреждение о будущих перспективах живущих на земле".

"Те, кто советовал царю, наблюдали за ночным небом и сверяли свои наблюдения с академическим корпусом текстов о небесных явлениях", – говорят исследователи.

Как избегали "небесной кары"

Последующая проверка примет осуществлялась посредством процесса, известного как "экстиспиция". По словам Джорджа и Танигучи, он содержит осмотр внутренностей животных, чтобы "определить, угрожает ли королю реальная опасность".

Впоследствии люди могли попытаться выполнить ритуалы, чтобы избежать надвигающейся плохой приметы.

Древние цивилизации были искусными в предвидении затемнений и позаботились о том, чтобы "назначить запасных царей, которые бы приняли на себя основную тяжесть божьего гнева". Настоящий царь оставался невредимым, а непрерывность государственной политики гарантировалась. Беднягу, которого назначили вместо царя, убивали. Таким образом, примета всегда была правильной.

Самый старый календарь

В августе 2024 года археологи заявили, что в поселении Гобекли-Тепе в Турции обнаружили самый древний календарь в мире, которому уже более 12 тысяч лет.

Как пишет Daily Star, группа исследователей из Эдинбургского университета уже изучила 365 символов "V", выгравированных на каменном столбе на месте древнего храма. Они утверждают, что он мог действовать как солнечный календарь с символами, составляющими один день. Он также содержал 12 месяцев и 11 дополнительных дней.

Открытие свидетельствует о том, что у древних людей были точные способы измерения времени за 10 000 лет до того, как запись дат была впервые задокументирована в Древней Греции в 150 г. до н. е.

Свидетельство о разрушительной комете

Исследователи считают, что здесь сохранились свидетельства столкновения роя фрагментов кометы с Землей почти 13 000 лет назад. Считается, что удар кометы вызвал мини-ледниковый период, который уничтожил многие виды крупных животных.

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Также считается, что удар мог спровоцировать изменения в образе жизни людей того времени и привести к возникновению земледелия и стать толчком к зарождению цивилизации в Западной Азии. Эксперты считают, что разорение, вызванное кометой, заставило древних людей перейти к созданию постоянных поселений.

"Похоже, жители Гобекли-Тепе были внимательными наблюдателями за небом, чего и следовало ожидать, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы. Это событие могло послужить толчком к возникновению цивилизации, начав новую религию и мотивируя развитие сельского хозяйства". с холодным климатом. Возможно, их попытки записать увиденное стали первыми шагами к развитию письменности", — говорит доктор Мартин Свитман из Школы инженерии Эдинбургского университета, руководившего исследованием.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Древнее ПРОРОЧЕСТВО для мира шокировало ученых! Чья армия "падет"??"

Напомним, ранее археологи раскопали каменную гробницу бронзового века в национальном парке Дартмур, расположенном на крайнем юго-западе Англии, в графстве Девоншир.

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