Пакеты, пластик, стекло, овощи и кожуры: что киевляне выбрасывают в канализацию и чем это опасно

Пакеты, пластик, стекло, овощи и кожуры: что киевляне выбрасывают в канализацию и чем это опасно

Только в столице ежедневно в унитазы выбрасывают до 8 тонн мусора.

Только в Киеве ежедневно в унитазы выбрасывают до 8 тонн мусора, но это проблема не только столицы. По всей стране в воде оказываются самые разнообразные предметы — от средств гигиены до строительных материалов и пластика. Летом ситуация осложняется, ведь к этому всему добавляются еще и кожуры арбузов и дынь, которые также смывают в унитазы.

Что нельзя выбрасывать в канализацию и чем это опасно, рассказали в Сніданку з 1+1.

Ольга работает на очистной станции уже около 30 лет. По ее словам, киевляне совсем не знают правил пользования канализацией: "Киевляне, можно сказать, хрюшки, с большой буквы".

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Все потому, что люди используют канализацию как свалку, а потому там оказывается все, что угодно: средства гигиены, пакеты, памперсы, стекло, испорченные овощи и фрукты. Этот хлам отлавливают специальными решетками из Швейцарии — они полностью автоматизированы. Впрочем, из-за нашествия мусора иностранная техника в Украине не справляется. Помогать приходится руками.

Технолог Елена Колесник говорит: ежедневно отлавливают по 5-8 тонн мусора: "Я бы просила населения немного толерантнее относиться к хозяйству канализационного. Если они думают, что этого никто не видит, то видно, что отправляют в сеть канализации".

Какой мусор категорически нельзя выбрасывать в канализацию и чем это опасно

Мусор, который выловили уж на очистной станции, предварительно преодолевает большой путь. Первое место, где оно может наделать беды — это внутридомовая канализация. Через засоренные трубы всего страдают жители первых этажей затопить унитазы и даже ванные комнаты.

Такая же проблема может возникнуть даже во дворах домов: фонтаны образуются и среди улиц. Трубы могут забить даже мелкие косточки из фруктов и ягод. В "Киевводоканал" говорят, что лето — не простой период для канализации, особенно осложняется он с началом сезона арбузов и дынь.

Среди распространенных ошибок так же то, что люди сливают в канализацию первые блюда и жир. Этого категорически нельзя делать, потому что жир налипает на стенки труб, а к нему — другой мусор. В "Киевводоканале" говорят: чтобы избежать засоров, трубы чистят два раза в год. Впрочем, без аварийных ситуаций все равно не обходится. Все изменится все только тогда, когда люди перестанут использовать канализацию как помойку.

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