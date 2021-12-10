Пакеты под запретом: как выполняют закон украинские супермаркеты и сколько стоит "майка"

Пакеты под запретом: как выполняют закон украинские супермаркеты и сколько стоит "майка"

В столичных супермаркетах средняя цена за пластиковый пакет – 10 копеек.

С сегодняшнего дня в Украине запрещено распространять полиэтиленовые пакеты. Соответствующий закон вступил в силу. Он призван воспитать у украинцев ответственное отношение к окружающей среде, ведь, как известно, пластик разлагается на протяжении десятков, а то и сотен лет.

О том, как выполняют закон украинские супермаркеты, как граждане относятся к этому и сколько, собственно, теперь стоит известный пакет-"майка" — 10 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, в столичных супермаркетах средняя цена за пластиковый пакет – 10 копеек. Некоторые покупатели с изумлением рассматривают новинку. Кое-кто ее не замечает и по привычке набирает пакеты впрок.

Похожая ситуация во Львове. Даже в сетевых супермаркетах. Если вчера люди готовили себя к тому, что "маечка" будет стоить полторы — три гривны, то сегодня в части супермаркетов они и дальше бесплатные.

Альтернатива пластику – био-пакеты.

Жизнь без пакетов: соблюдают ли украинские супермаркеты новый закон

Реализацией закона недовольны и в профильном комитете Верховной Рады. Там говорят — будут ходатайствовать перед правительством о повышении цены одноразового пакета. Иначе закон не будет выполнять свою миссию.

Между тем, в Харькове даже на рынках пакеты уже тоже платные. Продавцы адаптировались к новации. Еще за неделю закупились пакетами, пока дешевые. А нервные покупатели иногда даже отказываются брать товар, услышав о плате.

Но приспособиться придется. С 9 марта 2022 года в пластике можно будет покупать только мясо, рыбу и сыпучие продукты, а уже с 2023 года пластик в Украине уйдет в прошлое окончательно.

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